北院法助偷拍女書記官！北捷文湖線也有　跟騷法少1關鍵辦不到他

記者黃翊婷／綜合報導

台北地方法院黃姓法官助理9日在捷運小南門站偷拍黃姓女書記官裙底被逮，沒想到警方在他的手機內還發現文湖線車廂、不知名捷運站手扶梯等裙底偷拍畫面，受害者可能不只一人。雖然黃男被檢方依妨害秘密罪諭令6萬元交保，但能否以《跟蹤騷擾防制法》進行裁處，關鍵就要看受害者是否有發現遭尾隨並感到害怕，否則可能只會成立妨害秘密罪。

▲黃男涉嫌跟拍女書記官，過程全被監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

黃姓女書記官6日上班時發現遭人偷拍，於是立即報警。捷運警方獲報後立刻編排勤務並調閱監視器，發現偷拍男自3日起，已連續尾隨偷拍書記官4天，直到9日上午，捷運警察見黃男又尾隨書記官，便上前攔查身分證；而黃男遭逮當下，手機仍處於攝影模式。

黃女氣憤表示，5日經同事提醒得知，疑似在捷運站遭人偷拍，於是從同事影片中記下可疑男子的特徵，隔天一出站，就發現該男子又靠上來，之後向捷運警察調閱監視器，才發現偷拍男最近幾天都是8點多就在走道埋伏，直到看見她進站才上前「巧遇」，更可怕的是，該男子自3日起便以同樣手法連續偷拍。

▲黃女認為2人都在台北地院服務多年，黃男顯然知道她是誰，卻還偷拍，「覺得很生氣，不能不抓他。」

而警方除了在黃男的手機中查到偷拍黃女的照片，還有文湖線車廂、不知名捷運站手扶梯等裙底偷拍畫面，受害者恐怕不只一人。據了解，現年35歲的黃男是台北地院法官助理，具有公務員身分，過去並無前科，但尾隨跟蹤女書記官貼身偷拍裙下風光多日，顯非隨機下手犯案；他落網時向警方辯稱，「因生活壓力大才會幹下蠢事」，9日晚間被檢方依妨害秘密罪嫌諭令6萬元交保。

然而，除了妨害秘密罪之外，黃男的行為是否還觸犯其他法條。根據《自由時報》報導，律師林富貴認為，黃男的行為是否觸犯《跟蹤騷擾防制法》，要看黃女有無感受遭跟蹤尾隨達4天並感到害怕，因為該法的立法目的是加強保護受害人，若沒有長期以文字、語言或行動跟蹤特定人，使對方心生畏懼，那麼只能視為單純偶發性的偷拍事件，最後可能只會成立妨害秘密罪。