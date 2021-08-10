　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北院法助偷拍女書記官！北捷文湖線也有　跟騷法少1關鍵辦不到他

記者黃翊婷／綜合報導

台北地方法院黃姓法官助理9日在捷運小南門站偷拍黃姓女書記官裙底被逮，沒想到警方在他的手機內還發現文湖線車廂、不知名捷運站手扶梯等裙底偷拍畫面，受害者可能不只一人。雖然黃男被檢方依妨害秘密罪諭令6萬元交保，但能否以《跟蹤騷擾防制法》進行裁處，關鍵就要看受害者是否有發現遭尾隨並感到害怕，否則可能只會成立妨害秘密罪。

▲▼(打碼)台北地院黃姓法官助理涉嫌跟拍女書記官過程全被監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲黃男涉嫌跟拍女書記官，過程全被監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

黃姓女書記官6日上班時發現遭人偷拍，於是立即報警。捷運警方獲報後立刻編排勤務並調閱監視器，發現偷拍男自3日起，已連續尾隨偷拍書記官4天，直到9日上午，捷運警察見黃男又尾隨書記官，便上前攔查身分證；而黃男遭逮當下，手機仍處於攝影模式。

黃女氣憤表示，5日經同事提醒得知，疑似在捷運站遭人偷拍，於是從同事影片中記下可疑男子的特徵，隔天一出站，就發現該男子又靠上來，之後向捷運警察調閱監視器，才發現偷拍男最近幾天都是8點多就在走道埋伏，直到看見她進站才上前「巧遇」，更可怕的是，該男子自3日起便以同樣手法連續偷拍。

▲▼(打碼)台北地院黃姓法官助理涉嫌跟拍女書記官過程全被監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲黃女認為2人都在台北地院服務多年，黃男顯然知道她是誰，卻還偷拍，「覺得很生氣，不能不抓他。」

而警方除了在黃男的手機中查到偷拍黃女的照片，還有文湖線車廂、不知名捷運站手扶梯等裙底偷拍畫面，受害者恐怕不只一人。據了解，現年35歲的黃男是台北地院法官助理，具有公務員身分，過去並無前科，但尾隨跟蹤女書記官貼身偷拍裙下風光多日，顯非隨機下手犯案；他落網時向警方辯稱，「因生活壓力大才會幹下蠢事」，9日晚間被檢方依妨害秘密罪嫌諭令6萬元交保。

然而，除了妨害秘密罪之外，黃男的行為是否還觸犯其他法條。根據《自由時報》報導，律師林富貴認為，黃男的行為是否觸犯《跟蹤騷擾防制法》，要看黃女有無感受遭跟蹤尾隨達4天並感到害怕，因為該法的立法目的是加強保護受害人，若沒有長期以文字、語言或行動跟蹤特定人，使對方心生畏懼，那麼只能視為單純偶發性的偷拍事件，最後可能只會成立妨害秘密罪。

ET快訊
許藍方不倫「鹹濕對話」曝　主動撩人夫：今天一直濕濕你很厲害
「最美博士」許藍方驚爆不倫戀！男方身分曝　揚言直播2人性愛經
醫：莫德納4周內沒打第二劑有感染風險！別接種高端掉進政府圈套
日本送台灣的「奧運第3金」！他曝28城市為台加油：世界第一

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

搶撈光電財！黑道傳喬「惡龍張錫銘」假釋　進軍台南當仲裁

北院法助偷拍女書記官！北捷文湖線也有　跟騷法少1關鍵辦不到他

正宮抓包「最美博士」不倫鐵證　許藍方冷回4字讓她氣炸提告

答應同居前夫「1周做1次」　她被掐脖硬上：像一隻被扒光的雞

許藍方不倫「鹹濕對話」曝　主動撩人夫：今天一直濕濕你很厲害

「最美博士」許藍方驚爆不倫戀！男方身分曝　揚言直播2人性愛經驗

「樓鳳女神」就是她！老司機開群發車享免費砲　暗黑玩法曝光

詭異男褲頭「白白的」現身凌晨街頭　遇警盤查竟推人狂奔

法官助理捷運偷拍「正妹書記官」裙底　檢方諭令6萬元交保

快訊／新莊死亡車禍！騎士離奇自摔　遭後方大車輾過「臉凹陷」

梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

超狂！駕駛路上驚見「天外飛仙」 婦人邊騎車邊做瑜伽...網看傻眼

把拔打你怎辦？萌弟塞奶神回應　表情到位愛心爆擊：我愛你餒❤

坤達對決戴資穎「羽球20宮格挑戰」　超強擊球準度她驚：跟我一樣等級！

剛出獄5天！台中男美工刀搶銀行　挾持女行員「想回去坐牢跟30萬」

手殘也會做！自製超夯拉錢蛋糕　「機關簡單、只花1hr」輕鬆又省時

搶撈光電財！黑道傳喬「惡龍張錫銘」假釋　進軍台南當仲裁

北院法助偷拍女書記官！北捷文湖線也有　跟騷法少1關鍵辦不到他

正宮抓包「最美博士」不倫鐵證　許藍方冷回4字讓她氣炸提告

答應同居前夫「1周做1次」　她被掐脖硬上：像一隻被扒光的雞

許藍方不倫「鹹濕對話」曝　主動撩人夫：今天一直濕濕你很厲害

「最美博士」許藍方驚爆不倫戀！男方身分曝　揚言直播2人性愛經驗

「樓鳳女神」就是她！老司機開群發車享免費砲　暗黑玩法曝光

詭異男褲頭「白白的」現身凌晨街頭　遇警盤查竟推人狂奔

法官助理捷運偷拍「正妹書記官」裙底　檢方諭令6萬元交保

快訊／新莊死亡車禍！騎士離奇自摔　遭後方大車輾過「臉凹陷」

蕭邦滑動鑽錶雙圈繞上手　納帕牛皮帶好柔軟

布林肯會晤日本國安高層　台海和平穩定再成焦點

搶撈光電財！黑道傳喬「惡龍張錫銘」假釋　進軍台南當仲裁

北院法助偷拍女書記官！北捷文湖線也有　跟騷法少1關鍵辦不到他

「鞍馬王子」李智凱6年女友曝光　躺床擁吻照片流出

最美性博士爆「3天王大咖」求愛！名單曝光　情夫吃醋譙：厚顏無恥

彭博：中國堅持「清零政策」　未來幾年將淪為國際孤島

王齊麟自認是「誤入歧途的運動員」　麟洋配是一個天才一個地才

「阿中應該有一點點後悔吧？」　他：按年齡往下打疫苗當然錯

COVID-19病毒溯源「中文報告」出爐：武漢實驗室外洩

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

社會熱門新聞

恐嚇陳時中：放血到死！23歲富少身分曝

驚悚畫面曝！女看護下秒刀抵80歲嬤脖「來回猛割」

最美博士許藍方驚爆不倫戀！私訊裸照上摩鐵

許藍方不倫「鹹濕對話」曝　主動撩人夫：今天一直濕濕

即／國一彰化段翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外

即／新莊死亡車禍　騎士遭大車輾斃

「樓鳳女神」就是她！老司機開群發車享免費砲

法官助理捷運偷拍「正妹書記官」裙底　檢方諭令6萬元交保

100kg胖婦產巨嬰釀骨折！女名醫慘挨告

魚訊都在LINE群　內行曝驚人福利

騎士遭撞頭破慘死　酒駕男「車牌掉落」賴不掉

正宮抓包「最美博士」不倫鐵證　許藍方冷回4字讓她氣炸提告

小女友遭灌酒！少年怒約談判　警所旁中刀亡

即／世界刺青冠軍告別式　31輛超跑車隊送行

更多熱門

相關新聞

遭同事埋伏「尾隨拍裙底4天」　北院女書記官開飆

遭同事埋伏「尾隨拍裙底4天」　北院女書記官開飆

台北地方法院黃姓法官助理在8月間，連續在捷運站內偷拍黃姓女書記官裙底，警方獲報在小南門站編排獵狼勤務，9日見黃男再度犯案上前逮人，並在手機內查獲多個偷拍檔案；受害書記官回憶這幾天過程，氣得表示「他很明顯知道我是誰，還這樣埋伏我，太可惡了！」。

100kg胖婦產巨嬰釀骨折！女名醫慘挨告

100kg胖婦產巨嬰釀骨折！女名醫慘挨告

女律師怨：出庭後接通知「足跡重疊」要檢測

女律師怨：出庭後接通知「足跡重疊」要檢測

王碩志／偷裝定位App算犯罪嗎

王碩志／偷裝定位App算犯罪嗎

台北地院要員工「進廁所隔間刷牙」　發言人回應了

台北地院要員工「進廁所隔間刷牙」　發言人回應了

關鍵字：

台北地院妨害秘密罪跟蹤騷擾防制法

讀者迴響

熱門新聞

他半夜腹痛！X光驚見「30公分塞爆肛」　醫崩潰：還在動耶

日女掌旗官超狂　96秒打爆中國選手摘金

瘦子點名吳亦凡開罵！批誤人子弟

台中餐飲業半年倒513家　頭家嘆：「操白粉的心、收白菜的錢」

天才少年林昀儒榮登奧運閉幕片

專家曝黑咖啡「最佳飲用時間」

恐嚇陳時中：放血到死！23歲富少身分曝

台積電工作3年！「年薪300萬」擁車房　嘆空虛

驚悚畫面曝！女看護下秒刀抵80歲嬤脖「來回猛割」

他開夜店「小17歲女大生醉到吐」！帶回家5年後變老婆

東奧台灣還有1金！他曝28城市為台加油

醒來就奪金！伊朗空手道選手「屎臉」站上領獎台

50歲女星「內蒙古撞駱駝」車禍亡！疑車速快釀禍

高職姐畢業「開檳榔攤」　收入曝光！OL超錯愕

快訊／北市+2分布士林大安　1人HIV、1人感染源不明

更多

最夯影音

更多
梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...

梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...
世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面