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45K女「200萬All in」想買房！年薪百萬男友1原因拒絕…網掀論戰

▲買房,房屋,租屋,租房,置產,成交。（圖／Pexels）

▲情侶在邁入婚姻之前，有時會因「房事」問題，讓另一方出現疑慮。（圖／Pexels）

網搜小組／閔文昱報導

男女交往在邁入婚姻之際，最常遇到的問題就是，該不買房？一名女網友在臉書表示，她希望結婚時能有自己的房子，因此與男友討論想在新北買一間約1200萬左右的房子，不料男友卻認為，台灣房地產沒這個價值，只是炒作，2人為此僵持不下，讓女方直言「我心累了」，引發討論。

一名女網友在臉書社團「靠北女友my girl」發文表示，她今年37歲，大學畢業工作14年，辛苦存了200多萬，目前月薪約45K，而男友則是國立大學碩士，在內湖科技業上班，月薪7萬多，年薪百萬出頭，存款有800多萬。

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▲買房,夫妻,情侶（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO與男友因為買房問題僵持不下。（圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO指出，基本上男友對她算不錯，約會費用大多他出，有時也會去高檔餐廳請她吃飯，台北有名的餐廳幾乎都吃過。雙方交往三年也準備踏入婚姻，但最近也是對於買房的問題意見相左。

原PO透露，她自認為是務實但不現實的女生，希望結婚必須有自己的房子，「因此，考量房價與雙方收入存款，我希望在新北買一間兩房約1200萬左右的房子，我把存款200萬幾乎all in，我希望男友拿出500萬，另外500萬貸款，就根據薪水比例，每個月他出2萬，我出1萬，這樣應該算合理，也算輕鬆。」

▲▼新北市新莊副都心,帶看,看屋,廚房,房仲,情侶,夫妻,購屋。（圖／記者張菱育攝）

▲原PO希望，她出200萬，男友出500萬，再貸款500萬，買一間約1200萬左右的房子。（示意圖／資料照）

然而，原PO的男友卻認為，台灣的房地產根本沒這個價值，只是炒作，因此他認為不需要買房，「租房子享受高生活品質比較輕鬆，反正最終什麼也帶不走。」對此，女方也感到相當挫折，雖然男友平時對她不錯，「但為何這件事這麼固執？我心累了，好像也很難說服他。」並希望網友能給她意見。

文章曝光後，馬上吸引不少網友討論，紛紛留言，「200當頭期其他貸款買下來，結婚後在出租給妳男友？」、「自己買更踏實」、「可以考慮自己存錢買，記得他沒出錢就不要寫他名字進去」。另外，也有網友認為，「男友想的沒錯，在北部買1200萬兩房根本傻蛋…那麼小住了也不舒服。」

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