快訊／明起維持二級警戒　開放親子館、桌遊場所、游泳池

▲陳時中報告最新本土病例。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

台灣疫情近日雖趨緩，但行政院今（9日）召開擴大防疫會議，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中會中指出，目前仍有維持「二級警戒」必要，因國內還是有「社區隱性傳播鏈風險」，因此，相關管制措施要繼續。下午指揮中心記者會，陳時中宣布，還是要繼續關閉八大行業。

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▲10日起至23日維持疫情警戒標準為第二級。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，考量國內疫情趨於穩定及參酌其他國家之防疫措施調整經驗，經與相關單位溝通討論及評估後，宣布自8月10日至8月23日維持疫情警戒標準為第二級，超商由工作人員服務可販售茶葉蛋、關東煮等熱食，符合主管機關防疫管理得開放社區大學、樂齡學習中心、社區照顧關懷據點、親子館、桌遊場所(限一般零售交易)、游泳池、職業訓練等。

仍須關閉之場所則包括歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(KTV)、理容院(觀光理髮、視聽理容)、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館及其他類似場所、Ｋ書中心等。

▲疫情警戒維持二級，各行業管制規範。（圖／指揮中心提供）