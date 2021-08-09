奪牌吃雞！潘政琮東奧奪銅　苗栗縣議長7鄉鎮狂發「6600份雞排」

▲苗栗縣議長鍾東錦（左1）、縣長徐耀昌、及多名議員、民代，在縣內17鄉鎮請吃6600份雞排。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

來自苗栗的高爾夫球國手潘政琮，勇奪苗栗首面奧運銅牌，苗栗縣議會議長鍾東錦號召多位縣議員及代表會主席，特別舉辦「大吉大栗．奪牌吃雞」活動，9日起於縣內7鄉鎮市、共16個店家，免費贈送共6600份雞排與鄉親同樂，此次活動送出的雞排總份數，更創下苗栗縣最高紀錄。

議長鍾東錦表示，疫情影響各行各業非常嚴重，許多餐飲業者面臨歇業危機，為搶救民生小吃，議長鍾東錦發起「東奧選手奪牌，全縣同慶吃雞排」的活動，獲得副議長李文斌、及多位議員、鄉鎮市民代表支持響應，從原來預計發放300份，到現在加碼超過6600份，全都會把雞排券發送給地方弱勢團體和民眾手上，與鄉親分享喜樂。

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▲▼議長鍾東錦先在苗栗市發放雞排後，立刻轉往頭份服務處前發放雞排兌換卷，也吸引大批民眾前來共襄盛舉。（圖／記者黃孟珍攝）

「大吉大栗．奪牌吃雞」活動從9日上午9時30分，在玉清宮前廣場舉辦啟動記者會，現場安排雞排店業者，現炸大雞排分送給民眾，也有大批計程車司機聞香而來，開著小黃排隊領取又酥又脆的雞排同歡。同日上午10時30分、下午5時30分議長鍾東錦頭份服務處以及竹南慈裕宮也同步開始發放雞排兌換券。

鍾東錦強調，此次出戰東京奧運國手有4位是苗栗子弟，分別是自由車馮俊凱、桌球陳建安、高爾夫球潘政琮及徐薇淩，還有擔任跆拳道比賽裁判的巫雨庭，他們在場下多年努力，只為在場上贏得好成績，無論得獎與否都值得大家鼓勵，首次舉辦奪牌吃雞活動，除了兌現承諾，祝賀高爾夫球國手潘政琮在奧運獲得銅牌佳績，更希望藉此活動帶頭促進消費，鼓勵民眾在做好自身防疫的情況下，多多支持街頭巷尾的銅板美食，活絡地方經濟脈動。

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