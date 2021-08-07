中華隊最佳黑馬！　網秒點「本屆最大驚奇」：足以拍天外奇蹟

▲網友們紛紛指出，此次東奧「潘政琮的高爾夫」最讓人驚奇。（圖／路透）

實習記者高琳景／綜合報導

2020東奧賽事即將進入尾聲，不少台灣選手在場上表現出亮眼成績。為此，有網友好奇發問「本屆台灣選手誰最讓人印象深刻？」貼文曝光後，引發網友們熱議，紛紛點出選手及其亮眼表現。

原Po於昨（6）日在PTT發文表示，印象最深刻的分別為，賽前很難想像到的「麟洋配摘金」居然就這麼發生；「小戴銀牌」從八強到決賽，三場非常精采的比賽，雖然沒金仍不減風采；還有「小林同學」透過三個項目，讓我們看到這位19歲天才少年的實力。

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▲▼網友點出不少台灣選手在場上的亮眼表現。（圖／路透社）

原Po進一步提到，「潘政琮在高爾夫」不可思議的7搶1銅牌，而且還是歐美熱門項目；還有「李智凱完美落地」奪得台灣第一面體操獎牌，堪稱電影《翻滾吧！男孩》最完美的續集。

貼文曝光後，網友們紛紛指出「潘政琮」的高爾夫最讓人驚奇，「高爾夫，神級表現」、「我覺得是高爾夫，實在太不容易」、「高爾夫絕對是本屆台灣最大驚奇」、「高爾夫最戲劇性」、「高爾夫足以拍電影的天外奇蹟」、「高爾夫真的是最扯的一場賽事」。

▲李智凱為台灣奪得第一面體操獎牌，讓網友直呼「誰能想到當年的男孩真的參加奧運」。（圖／路透）

也有網友點出，李智凱的體操項目讓人印象深刻，直呼「體操，看了這麼多屆沒想過可以看到台灣，而且還可以拿牌」、「有生之年能看到體操奪牌，實在是一大驚奇」、「李智凱吧，讓我心跳停了40幾秒」、「最感動是李智凱」、「推體操，誰能想到當年的男孩真的參加奧運」。

另外，有網友認為，「小林，要是男團有多拿到一點，他會一路從開幕打到閉幕」、「全部的選手都印象深刻」、「射箭男團」、「小戴跟伊瑟儂那場」、「我爆哭是麟洋配的IN」、「游泳的王冠閎阿，預賽分組第一的成績」、「楊勇緯已經擄獲廣大粉絲了」。而截至7日，台灣在東奧已獲「2金4銀6銅」的好成績。