　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中華隊最佳黑馬！　網秒點「本屆最大驚奇」：足以拍天外奇蹟

▲東京奧運,東奧高球潘政琮。（圖／路透）

▲網友們紛紛指出，此次東奧「潘政琮的高爾夫」最讓人驚奇。（圖／路透）

實習記者高琳景／綜合報導

2020東奧賽事即將進入尾聲，不少台灣選手在場上表現出亮眼成績。為此，有網友好奇發問「本屆台灣選手誰最讓人印象深刻？」貼文曝光後，引發網友們熱議，紛紛點出選手及其亮眼表現。

原Po於昨（6）日在PTT發文表示，印象最深刻的分別為，賽前很難想像到的「麟洋配摘金」居然就這麼發生；「小戴銀牌」從八強到決賽，三場非常精采的比賽，雖然沒金仍不減風采；還有「小林同學」透過三個項目，讓我們看到這位19歲天才少年的實力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 李洋與王齊麟 。（圖／路透社）

▲▼網友點出不少台灣選手在場上的亮眼表現。（圖／路透社）

▲▼ 戴資穎 。（圖／路透社）

原Po進一步提到，「潘政琮在高爾夫」不可思議的7搶1銅牌，而且還是歐美熱門項目；還有「李智凱完美落地」奪得台灣第一面體操獎牌，堪稱電影《翻滾吧！男孩》最完美的續集。

貼文曝光後，網友們紛紛指出「潘政琮」的高爾夫最讓人驚奇，「高爾夫，神級表現」、「我覺得是高爾夫，實在太不容易」、「高爾夫絕對是本屆台灣最大驚奇」、「高爾夫最戲劇性」、「高爾夫足以拍電影的天外奇蹟」、「高爾夫真的是最扯的一場賽事」。

▲▼東奧體操，李智凱鞍馬決賽。（圖／路透）

▲李智凱為台灣奪得第一面體操獎牌，讓網友直呼「誰能想到當年的男孩真的參加奧運」。（圖／路透）

也有網友點出，李智凱的體操項目讓人印象深刻，直呼「體操，看了這麼多屆沒想過可以看到台灣，而且還可以拿牌」、「有生之年能看到體操奪牌，實在是一大驚奇」、「李智凱吧，讓我心跳停了40幾秒」、「最感動是李智凱」、「推體操，誰能想到當年的男孩真的參加奧運」。

另外，有網友認為，「小林，要是男團有多拿到一點，他會一路從開幕打到閉幕」、「全部的選手都印象深刻」、「射箭男團」、「小戴跟伊瑟儂那場」、「我爆哭是麟洋配的IN」、「游泳的王冠閎阿，預賽分組第一的成績」、「楊勇緯已經擄獲廣大粉絲了」。而截至7日，台灣在東奧已獲「2金4銀6銅」的好成績。

►煎煮炒炸輕鬆搞定的秘密

ET快訊
獨／南拳媽媽前成員爆「左耳聽不到」！　認嚴重耳鳴「被逼退休」
1500萬只求「穩定領股利」　內行強推1檔：贏過很多熱門股
小S陷台獨發言風波！　許雅鈞親揭愛妻近況
快訊／大雨狂炸　苗栗縣泰安鄉宣布明天停班停課
第5輪莫德納加開！1小時湧入2.8萬人預約　一半名額已消失
88節巧遇鬼門開！極陰年+極陰日　民俗專家談禁忌：半夜4不要
「花錢驗預售屋」家人狂轟浪費錢　過來人經驗談：多省60萬
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不斷更新／8日全台「停班停課」懶人包　盧碧恐復活！豪大雨還沒停

不斷更新／全台8日停班停課一次看　苗栗宣布：泰安鄉明天繼續停班課

快訊／大雨狂炸　苗栗縣泰安鄉宣布明天停班停課

第5輪莫德納加開！1小時湧入2.8萬人預約　一半名額已消失

88節巧遇鬼門開！極陰年+極陰日　民俗專家談禁忌：半夜4不要

雨勢趨緩但還沒全停！雨彈續灌「災情最多3地區」　明天仍有暴雨

豪雨致災！教育部統計106校災損1228萬元　嘉義內埔國小最嚴重

頂鮮集團85字聲明！董事長李日東遭瘋狗浪襲擊　骨折進ICU觀察中

被織毛線萌到！粉絲盯戴利跳水「收穫意外驚喜」羞爆了：導播很懂

日本爭取輝瑞提早交貨！陳時中分析原因：我們有時也會追到一點

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

大雨不間斷！雲林88歲嬤受困床墊　無助等待救援淚：看不到不敢亂跑

李智凱曝「銀牌太重」拒戴著睡：會落枕！　「曾想過放棄體操」爸爸1句話讓他堅持至今

陶晶瑩爆李李仁「眼裡只有狗」：人前裝恩愛！　趙小僑怨劉亮佐「只對我臭臉」...他：妳是唯一！

南投溪邊驚見海獅：這可以養嗎！　眼尖網友戳破真相「它叫漂流木」

孕媽挺肚！產前10天1英里跑5:25 產後6個月闖奧運資格賽「破紀錄」

新竹醉男躺路中央慘遭輾斃！　駕駛嚇傻「肇逃+過失致死」送辦

文姿云曾因「蠍子踢」遇頻死險境！　揭奪牌辛酸：借錢去比賽

速食店員工機車上發現「昏睡雞」蹲下笑喊：不起床帶你去肯X基

不斷更新／8日全台「停班停課」懶人包　盧碧恐復活！豪大雨還沒停

不斷更新／全台8日停班停課一次看　苗栗宣布：泰安鄉明天繼續停班課

快訊／大雨狂炸　苗栗縣泰安鄉宣布明天停班停課

第5輪莫德納加開！1小時湧入2.8萬人預約　一半名額已消失

88節巧遇鬼門開！極陰年+極陰日　民俗專家談禁忌：半夜4不要

雨勢趨緩但還沒全停！雨彈續灌「災情最多3地區」　明天仍有暴雨

豪雨致災！教育部統計106校災損1228萬元　嘉義內埔國小最嚴重

頂鮮集團85字聲明！董事長李日東遭瘋狗浪襲擊　骨折進ICU觀察中

被織毛線萌到！粉絲盯戴利跳水「收穫意外驚喜」羞爆了：導播很懂

日本爭取輝瑞提早交貨！陳時中分析原因：我們有時也會追到一點

不斷更新／8日全台「停班停課」懶人包　盧碧恐復活！豪大雨還沒停

不斷更新／全台8日停班停課一次看　苗栗宣布：泰安鄉明天繼續停班課

最終關鍵兩場對中信　統一先發全押洋投

「莫忘世上苦人多」　韓國瑜批政府活在象牙塔：發現金才能貼近民心

小S陷台獨發言風波！　許雅鈞親曝「父親節不慶祝」揭愛妻近況

歐陽娜娜「五五身」災難穿搭現身機場　背「愛馬仕包」也無法挽救

台20線左鎮路段山坡土石及樹木滑落　公路總局搶修雙向通車

豪雨狂炸！全台15座水庫洩洪　屏東一級淹水警戒

快訊／大雨狂炸　苗栗縣泰安鄉宣布明天停班停課

胡智為下周完成體檢　餅總：採用漸進式訓練

生活熱門新聞

國家警報響！原盧碧甩巨尾撲台

原盧碧今竹苗登陸橫越台灣　台灣氣象史百年來僅1次

原盧碧出海了！北台灣雨勢趨緩

快訊／第五輪加開第九類53~54歲對象

網紅揭10男對1女多人經驗　「很像在搶灘」

原盧碧下午竹苗登陸！17縣市拉警報　一圖看週末超大豪雨時程

盧碧從竹苗登陸了！西半部迎豪雨

快訊／死亡暴增12例！今日新增6例本土

「輪胎蓋買賣」神秘經營30年　網猜老闆身份炸了

全台7日停班停課一次看

4生肖鬼月易卡陰！命理師警告：注意3時辰

快訊／「AZ＋莫德納」下週開放混打！

升級大豪雨！原盧碧路徑預測恐登陸

農曆七月「這生肖」事業財富雙贏

更多熱門

相關新聞

敗給潘政琮錯失獎牌　前球王放話再戰

敗給潘政琮錯失獎牌　前球王放話再戰

本屆東京奧運男子高爾夫競爭激烈，銅牌形成7搶1局面，最終我國好手潘政琮力壓群雄摘下台灣高球歷史首面奧運獎牌。北愛爾蘭前世界球王麥克羅伊（Rory McIlroy）在錯過奪牌機會後，相當懊惱自責，並放話要再戰下一屆2024巴黎奧運。

吳昇桓被打爆　韓國8局遭逆轉6比10落後

吳昇桓被打爆　韓國8局遭逆轉6比10落後

最強中華隊12獎牌創最佳6種類首奪牌

最強中華隊12獎牌創最佳6種類首奪牌

里拉德奪金後爆腹部有傷硬打

里拉德奪金後爆腹部有傷硬打

她打2份工！第3次跑全馬就拿奧運銅牌

她打2份工！第3次跑全馬就拿奧運銅牌

關鍵字：

東京奧運潘政琮李智凱東奧體操東奧高球

讀者迴響

熱門新聞

福原愛淚謝中國…江宏傑開口爆她「真實的假掰」！

國家警報響！原盧碧甩巨尾撲台

競走選手烙賽噴滿腿　塞海綿走完50K

原盧碧今竹苗登陸橫越台灣　台灣氣象史百年來僅1次

原盧碧出海了！北台灣雨勢趨緩

戴資穎收「終身免費」超狂禮物嗨爆了！

張柏芝「單穿細肩帶背心」親兒子！網催：穿內衣

14歲全紅嬋苦練7年　德媒：沒靈魂的獎牌工廠

張善為「留煎熬1句話」消失8年！心疼近況曝光

即／瘋狗浪衝擊釀1死2傷！

梅毒男「7千元買妻」生9胎　害孩子也染病

20年前奪下2金！前體操國手靠倒立乞討維生

吳亦凡回加拿大恐遭「化學閹割」！

吳亦凡爆抖出「7大咖明星」是共犯！400G證據影片瘋傳

即／直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

更多

最夯影音

更多
我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！
士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

大雨不間斷！雲林88歲嬤受困床墊　無助等待救援淚：看不到不敢亂跑

大雨不間斷！雲林88歲嬤受困床墊　無助等待救援淚：看不到不敢亂跑

李智凱曝「銀牌太重」拒戴著睡：會落枕！　「曾想過放棄體操」爸爸1句話讓他堅持至今

李智凱曝「銀牌太重」拒戴著睡：會落枕！　「曾想過放棄體操」爸爸1句話讓他堅持至今

陶晶瑩爆李李仁「眼裡只有狗」：人前裝恩愛！　趙小僑怨劉亮佐「只對我臭臉」...他：妳是唯一！

陶晶瑩爆李李仁「眼裡只有狗」：人前裝恩愛！　趙小僑怨劉亮佐「只對我臭臉」...他：妳是唯一！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面