ETtoday執董邱佩琳獲國際藝術協會美展大獎　淚憶恩師自勉「會好好創作」

▲ETtoday執董邱佩琳獲國際藝術協會第21屆美展大獎，淚憶恩師章德民，她自勉「會好好創作」。（圖／記者白珈陽攝）



記者游瓊華、白珈陽／台中報導

由台灣國際藝術協會主辦之「第21屆台灣國際藝術協會美展」隆重開展，儘管疫情衝擊，但藝術家的創作力卻比以往更加蓬勃。除了會員們的精心創作外，本屆近百件得獎作品也一同在大墩文化中心大墩藝廊亮相，當中也包括ETtoday新聞雲執行董事邱佩琳耗費50、60小時完成，以台灣知名原聲童聲合唱團孩童為主角繪成的《純真綻放》。邱佩琳提到，要將這幅作品獻給啟蒙她繪畫的已故油畫老師章德民，談到與老師學畫、互動過程，邱佩琳忍不住哽咽，「會繼續畫出更好創作，不辜負老師期待！」

聊到這次得獎作品《純真綻放》，邱佩琳提到，因為明年五月份要舉辦個人個展，希望能幫原聲教育協會募款，「原聲享譽國際，是一群很棒的小朋友，因此決定用他們來當主題！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

但人像創作對邱佩琳而言並非易事，「從來沒畫過人像，先試作草稿後，在畫室給章德民老師看了後很獲讚賞，讓她更有信心畫出一系列畫作，總共10個小朋友，而《純真綻放》就是其中一幅。「才學畫三年，能得獎很開心，同時也很感恩我的老師，有太多感謝，來不及訴說。」邱佩琳說，這幅畫是第一幅人像畫，學習了很多人的立體，包括暗面、受光面，至少花了50小時完成。

▲ETtoday執董邱佩琳提到自己原本是完全素人，但在章德民老師教導下，一筆一畫學會創作。（圖／記者白珈陽攝）

邱佩琳分享，自己原本是完全素人，什麼都不會，但章德民老師從素描教起，「一步一步，章德民老師很厲害的是不會用一個教法去教所有學生，會根據學生的特性來教！」

因為疫情，邱佩琳約莫2個月沒見到老師，7月15日傳出一下子章德民罹患胰臟癌過世，讓邱佩琳錯愕不已，「還記得5月15號還看到他，沒想到那卻是最後一面，一切來得太突然，最好的一個指導者就沒有了。」邱佩琳哽咽地說。

邱佩琳坦言，章德民老師往生後，曾經有段時間自己沒有勇氣作畫，「因為畫下每一筆，就會想到老師教的每一件事！」但即使悲傷，她還是牢記章德民老師的精神，去作出更好的創作。

▲ETtoday新聞雲執行董事邱佩琳耗費50、60小時完成，以台灣知名原聲童聲合唱團孩童為主角繪成的《純真綻放》。（圖／記者白珈陽攝）

台中市文化局長陳佳君今（8）日也親臨現場，陳佳君表示，台灣藝術協會是非常資深的畫會，今年已來到21屆，「台中因為人文薈萃，早期非常多的藝術家，像廖繼村或林之助老師，也因為這樣，讓很多的藝術家人才輩出，這次很開心跟畫會合辦徵件比賽以及會員創作的交流。」

這次活動當中，ETtoday新聞雲執行董事邱佩琳也買下美展[第一名/ 金藝獎] 作品，陳佳君也相當感謝，直言「藝術家最需要的是大家的鼓勵與支持，才有更多動力去創造多元化的作品，非常謝謝ETtoday協助完成這樣的任務，也讓藝術家在疫情當下，可以有更多溫暖！」

台灣國際藝術協會理事長謝春美則說，協會的會員來自世界各地，從民國90年開始舉辦徵件比賽，至今已經20年，這項活動也無形成就許多有藝術才華的人才，甚至監獄受教化的受刑人作品也曾獲得第一名，除了肯定之外還有一筆獎金，讓他們更有動力去作畫，而這也是以藝術做社會公益的內涵，也期待工商界人士贊助一起來做藝術公益。謝春美語末也特別提到，感謝ETtoday新聞雲執行董事邱佩琳收藏金藝獎畫作《安平古堡》，是給作者一個很大的鼓勵，也是給畫會很大的贊助。