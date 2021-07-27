14歲才女墜河亡原因成謎！校方：當天與同學練舞PO網　查有無霸凌

▲女學生落水，搶救上岸已無呼吸心跳。（圖／民眾提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名14歲的國中女生落水，但遺憾的是人救起時已經無生命跡象，送醫仍宣告不治。因傳出少女疑似遭網路霸凌一時想不開，女學生就讀的國中，校方表示當天該女學生與同學相約去練舞，也有在社群軟體上傳練舞畫面，未有異常。針對是否遭霸凌，市府跨局處防制霸凌處理機制28日召將開因應小組會議。

而女學生就讀的國中，校方則出面表示，該名女學生平時表現無異狀，也相當有才華，喜歡跳舞藝術等，今年四月才剛轉學來該校，學校平時都有固定時間關心輔導，事發當天早上女學生與同學約至文化中心練舞，出門時母親未察覺孩子有任何異常。該生在上午11時還與母親通電話，同時也在IG上傳練舞的畫面，未有任何異常舉動，過去也曾分享與朋友的自創曲分享到IG上，是否因為接收負面能量有相關聯還待查。

事發後，校方啟動緊急應變處理機制，細節仍待警方調查後釐清，也展開相關措施，包括針對落水身亡學生班級進行心理輔導機制、以及開學後全校安心演說並發放安心文宣、掌握目睹相關人員，以利後續追蹤關懷、釐清落水事故原因。學校也在第一時間關懷慰問學生家屬。

而高雄市教育局表示，針對事發原因及是否有涉及疑似霸凌等，責成學校除配合檢警調查外，並依據市府跨局處防制霸凌處理機制，立即訂於7月28日召開因應小組會議，並由府級委員專案組成小組進行調查。

回顧這起案件，高雄愛河流域26日下午2點多驚傳有民眾落水，警消搜尋後救起一名14歲陳姓女學生，但已無呼吸心跳，送醫搶救3小時後仍宣告不治。對此，市長陳其邁也表示感到非常沉痛，將協助家屬釐清真相。

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