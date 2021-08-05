黑幫騙買靈骨塔她噴1600萬！4人損失4900萬　得手詭辯：業務染疫

記者邱中岳／台北報導

北市刑大接獲通報，有幫派成員取得購買靈骨塔的民眾聯繫方式，並假裝長庚醫療體系道教總會成員，聲稱有買家要塔位，但是大量購買，要被害人先花錢補足數量，但等到被害人將塔位資料提供出去後以各種藉口推託，防疫期間還稱「業務染疫拿不到錢」當作理由。

警方調查，26歲的李姓四海幫海行堂成員，從2017年開始夥同6名小弟，開始從事靈骨塔詐騙買賣，先購買持有靈骨塔民眾的聯繫方式，並假冒長庚醫療體系道教總會成員，詢問被害人手邊有多少靈骨塔位，並約被害人出面確定其手邊靈骨塔的資料。

▲北市刑大查獲靈骨塔詐騙，並逮捕四海幫李姓主嫌等7人。（圖／記者邱中岳翻攝）

李男等人先向被害人宣稱，有找到買家，對方出價甚高吸引被害人，又宣稱對方要大量塔位以及殯葬產品，但被害人手上數量不足，要被害人多買幾個塔位轉售湊數，被害人為了脫手獲利，就誤信李男等人的話術。

等被害人付款購買靈骨塔之後，李嫌等人竟避不見面，甚至找各種理由推託，李嫌等人藉口不斷，甚至拿疫情當作藉口，向被害人說，疫情期間無法交易，甚至還說業務員染疫，所以根本拿不到錢，讓被害人氣得報警。

▲李嫌找急著脫手靈骨塔的賣家，聲稱對方要的數量比較多，要求被害人再加碼購買後售出。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在5日逮捕李姓主嫌等7人到案，搜出教戰守則、多張靈骨塔永久使用所有權狀以及現金682萬等證物，警方清查，有4名被害人慘被騙走4900萬，其中1名婦人就被騙1600萬，直呼「棺材本差點沒了」，警方訊後也依照詐欺、組織等罪嫌將7嫌送辦。

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