　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黑幫騙買靈骨塔她噴1600萬！4人損失4900萬　得手詭辯：業務染疫

記者邱中岳／台北報導

北市刑大接獲通報，有幫派成員取得購買靈骨塔的民眾聯繫方式，並假裝長庚醫療體系道教總會成員，聲稱有買家要塔位，但是大量購買，要被害人先花錢補足數量，但等到被害人將塔位資料提供出去後以各種藉口推託，防疫期間還稱「業務染疫拿不到錢」當作理由。

警方調查，26歲的李姓四海幫海行堂成員，從2017年開始夥同6名小弟，開始從事靈骨塔詐騙買賣，先購買持有靈骨塔民眾的聯繫方式，並假冒長庚醫療體系道教總會成員，詢問被害人手邊有多少靈骨塔位，並約被害人出面確定其手邊靈骨塔的資料。

▲▼北市刑大查獲靈骨塔詐騙，並逮捕四海幫李姓主嫌等7人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市刑大查獲靈骨塔詐騙，並逮捕四海幫李姓主嫌等7人。（圖／記者邱中岳翻攝）

李男等人先向被害人宣稱，有找到買家，對方出價甚高吸引被害人，又宣稱對方要大量塔位以及殯葬產品，但被害人手上數量不足，要被害人多買幾個塔位轉售湊數，被害人為了脫手獲利，就誤信李男等人的話術。

等被害人付款購買靈骨塔之後，李嫌等人竟避不見面，甚至找各種理由推託，李嫌等人藉口不斷，甚至拿疫情當作藉口，向被害人說，疫情期間無法交易，甚至還說業務員染疫，所以根本拿不到錢，讓被害人氣得報警。

▲▼北市刑大查獲靈骨塔詐騙，並逮捕四海幫李姓主嫌等7人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲李嫌找急著脫手靈骨塔的賣家，聲稱對方要的數量比較多，要求被害人再加碼購買後售出。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在5日逮捕李姓主嫌等7人到案，搜出教戰守則、多張靈骨塔永久使用所有權狀以及現金682萬等證物，警方清查，有4名被害人慘被騙走4900萬，其中1名婦人就被騙1600萬，直呼「棺材本差點沒了」，警方訊後也依照詐欺、組織等罪嫌將7嫌送辦。

慣竊冒風雨台北闖空門！鎖定沒開燈住戶　得手6千監視器全都錄

「還要陪客人蔣幹化」　外送員PO曖昧對話...網：在拍SWAG嗎？

ET快訊
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人夫「硬不了」控訴16年無性生活　妻子吐真實原因大逆轉

快訊／高雄17歲少年離奇墜樓　巨響！鄰居發現⋯他倒臥大樓地面

快訊／移工疑騎電動車闖平交道！卡區間車車底　屍塊散落慘亡

疫情害失業…美乳熟女下海掏金　警等男客「腿軟開門」立即逮人

爸爸跟女友外出採買　回家9歲女兒已成焦屍崩潰：我很晚才有她！

女同鄉辱「你就像條狗」　移工4刀刺死她！躲山區9小時被逮

新店隨機殺人案判死刑後二審首開　王嫌4次鞠躬：我很抱歉

「特殊交友圈」半套店高顏值男撐場　警登門驚見3組正「連結」　

進出監獄6次戒不斷毒癮　他改當盤商被盯上…搜出海洛因+槍彈

小開援交直播主變情侶　1年後她求放生...嗆「渣男、靠爸族」挨告

吳宗憲邊唱歌邊亂入Sandy直播　他一看鏡頭驚訝：蛤！才1千多人喔

網友標戴資穎評3點「失誤太多」　她罕見說重話：站場上的不是你

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚！」　艾成吐實：我失去了感受，我會改

經濟部證實2人註冊麟洋配決勝點 王齊麟打臉設計師：沒意願配合！

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

超豪華COVER！王子、郭雪芙合唱　挑戰《鬼滅之刃》《鬼怪》等4語夯劇主題曲

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

魏哲鳴《賀先生》戀愛腦開竅「釣魚吻.高爾夫吻」　一本正經撒嬌「打史妳～」...胡意旋白眼：分手！

王思佳曝老公「全程陪產+錄影」：4K的　產後他「猛盯女兒」..怨：沒看過我半眼

利路修火速切割「違反一中原則」品牌！　陸網瘋讚：利老師三觀正

人夫「硬不了」控訴16年無性生活　妻子吐真實原因大逆轉

快訊／高雄17歲少年離奇墜樓　巨響！鄰居發現⋯他倒臥大樓地面

快訊／移工疑騎電動車闖平交道！卡區間車車底　屍塊散落慘亡

疫情害失業…美乳熟女下海掏金　警等男客「腿軟開門」立即逮人

爸爸跟女友外出採買　回家9歲女兒已成焦屍崩潰：我很晚才有她！

女同鄉辱「你就像條狗」　移工4刀刺死她！躲山區9小時被逮

新店隨機殺人案判死刑後二審首開　王嫌4次鞠躬：我很抱歉

「特殊交友圈」半套店高顏值男撐場　警登門驚見3組正「連結」　

進出監獄6次戒不斷毒癮　他改當盤商被盯上…搜出海洛因+槍彈

小開援交直播主變情侶　1年後她求放生...嗆「渣男、靠爸族」挨告

他爆料「工地內幕」！施工品質對不起上漲房價　屋主看了會中風

人夫「硬不了」控訴16年無性生活　妻子吐真實原因大逆轉

「小清新」文姿云東奧摘銅　空手道霸氣在職棒開球

快訊／快躲好！盧碧催生「颮線」夜襲南台　4大警報齊發：防強風雨

快訊／擬下禁令「打過2劑」才給入境　美國官員正式回應了！

快訊／台灣疫情趨穩！新加坡允許旅客抵境篩檢「陰性免隔離」

高雄氣爆、小林村救援都有牠！搜救犬卡拉安詳過世　最後日記超惹淚

七夕必搶限定美妝！YSL「小黑條」奢華禮盒、嬌蘭紅絲絨唇膏買4送5

買長榮上船！借10萬「假紓困真炒股」下場曝光　他急壞求助

南韓輸球「不列隊」、贏球插旗示威　留日本隊在場上鞠躬

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

社會熱門新聞

爸爸外出採買　回家女兒成焦屍崩潰

高雄17歲少年離奇墜樓　倒臥大樓地面

移工闖平交道　屍塊散落慘亡

美乳熟女下海掏金　埋伏警等男客開門逮人

星二代從大陸買進電子煙彈　下場出爐！

即／診所詐領健保費上千萬　醫師及負責人收押

2頂級餐廳提告拒米其林評鑑　選美比賽不能強迫參加

即／鳳山「圳溝便道崩塌」　居民嚇喊：金恐怖

空軍少校總統府下跪陳情畫面曝！督察長帶回輔導

即／台中中區涵洞施工意外！　5工人無呼吸心跳搶救中

人夫控訴16年無性生活　妻子吐真實原因大逆轉

極樂美體館「開放內用」　選妃：雪胸緊身妹來了

雲豹甲車弊案　驗收技術員收賄遭重判入獄

慘遭前夫硬來！她完事後崩潰：像一隻被扒光的雞

更多熱門

相關新聞

護理師假扮醫美3年海撈700萬

護理師假扮醫美3年海撈700萬

僅有護理師資格的龔男，與友人合資醫美診所，期間龔化名「劉醫師」，並使用由同夥鄭女從大陸、韓國進貨的禁藥，以市價6折低價搶客，涉嫌為254名病患、逾500人次實施注射玻尿酸、肉毒桿菌、埋線等微整形手術，讓龔、鄭女、蘇姓店長等5人牟利743萬餘元。台中地院審理後，依違反醫師法、詐欺等罪將5人判刑7月到2年，均予以緩刑，須支付公庫6萬元到60萬元。

發燒腹瀉隔天到夜市內用　工程師掛急診採檢確診

發燒腹瀉隔天到夜市內用　工程師掛急診採檢確診

即／24歲工程師打過AZ確診　微解封後足跡曝

即／24歲工程師打過AZ確診　微解封後足跡曝

獨／遭冒名辦手機　報案缺歹徒申請書打回票

獨／遭冒名辦手機　報案缺歹徒申請書打回票

車手黑吃黑！　3嫌駕車逃「沿路丟包」76萬現鈔

車手黑吃黑！　3嫌駕車逃「沿路丟包」76萬現鈔

關鍵字：

四海幫靈骨塔棺材本詐欺業務員染疫

讀者迴響

熱門新聞

魏如萱「刪光奧運文」挨轟　長文吐真實心聲

文姿云要嫁了！愛情長跑11年男友身分曝

官媒聲援小S　斥大陸網友「亂扣台獨帽子」

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚」

鬼門開最後倒數　民俗專家曝六大禁忌不信邪、當心卡到陰

柯宇綸嘆「可惜小S選擇保護自己」　曝風波唯一解法

福原愛採訪中哽咽：可以活到現在，是中國人支持

文姿云落敗對手含淚捧臉對話　她笑了

市長咬選手金牌　東奧組委會回應

盧碧還ㄍㄧㄥ著！豪雨紫爆恐發警報

女童溺水狂掙扎　母顧吃便當「溺斃才驚覺」

小S表態非台獨　謝和弦開嗆：兒子怎敢回家吃飯？

王瞳崩潰「8點半睡有什麼夫妻生活？」

爸爸外出採買　回家女兒成焦屍崩潰

英拳擊手奧運摘銀卻拒戴銀牌　原因曝光

更多

最夯影音

更多
吳宗憲邊唱歌邊亂入Sandy直播　他一看鏡頭驚訝：蛤！才1千多人喔

吳宗憲邊唱歌邊亂入Sandy直播　他一看鏡頭驚訝：蛤！才1千多人喔
網友標戴資穎評3點「失誤太多」　她罕見說重話：站場上的不是你

網友標戴資穎評3點「失誤太多」　她罕見說重話：站場上的不是你

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚！」　艾成吐實：我失去了感受，我會改

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚！」　艾成吐實：我失去了感受，我會改

經濟部證實2人註冊麟洋配決勝點 王齊麟打臉設計師：沒意願配合！

經濟部證實2人註冊麟洋配決勝點 王齊麟打臉設計師：沒意願配合！

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面