郭婞淳宣布再戰巴黎！　網見「無影腳片」驚呆了：也可以比羽球

記者曾筠淇／綜合報導

「舉重女神」郭婞淳在東京奧運舉出金牌，雖然完成自己的階段目標，但她昨（8）晚仍霸氣宣布要「再戰巴黎」。消息曝光以後，立刻引發熱議，不少網友都留言回應，「希望2024年能去巴黎幫你加油」、「婞淳加油！2024奧運在巴黎」。

「嘿，教練～父親節，祝您平安健康！」郭婞淳在父親節的最後半小時發文，貼出她與教練的訓練影片，笑說自己當然不會好好放照片，因為那不是她。她很感謝教練陪伴、指導她十多年，雙方一同征戰許多賽事，「經歷高峰、低潮、受傷、挫折，還有冷戰。」

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▲郭婞淳拿下金牌。（圖／路透）

如今，郭婞淳總算在奧運拿到金牌，完成自己的階段目標、運動生涯滿貫的目標，同時，「也完成了您從師母19歲就對她說要拿下的『奧運金牌』的夢想。」

郭婞淳笑說，教練的夢想雖看似埋在心裡，但大家都知道，「現在呢，就是提醒您控制體重，保持平安健康，再戰巴黎！」最後，她也祝福所有爸爸們平安健康。

▲郭婞淳要再戰巴黎。（圖／路透）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「再戰巴黎！你是我們心目中永遠的金牌」、「教練很像在跳舞」、「你這個爸爸太可愛了，還有你真的是最棒的」、「支持女神再戰巴黎」。其中也有不少網友被訓練影片給逗樂，不禁直呼「這個就是無影腳嗎」、「這腳步，我認為女神也可以打羽球」、「超猛的腳速，我都要抽筋」。