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坤達對決戴資穎！球后狂殺「100秒打爆20格」　他看呆：真的好準

 

記者趙蔡州／綜合報導

「世界球后」戴資穎出征東奧奪銀，除寫下個人在奧運的最佳紀錄，也為我國羽球寫下歷史新頁，她在賽場奮戰的精神更圈粉無數。有網友就挖出戴資穎2020年參加節目，與藝人坤達展開「100秒20宮格羽球準度挑戰」，影片中小戴精湛的表現及幽默的對話，讓粉絲看了不禁讚嘆「小戴真的是太可愛了」。

▲▼坤達對決戴資穎「羽球20宮格挑戰」　超強擊球準度她驚：跟我一樣等級。（圖／Johnson喬山健康科技授權）

▲小戴羽球準度挑戰，100秒擊中20格，主持人驚呆：「真的好準」。（圖／Johnson喬山健康科技授權）

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Youtube頻道「Johnson喬山健康科技」2020年播出一期節目，找來了戴資穎及坤達一起進行100秒20宮格羽球準度挑戰，可以看見小戴幾乎每一球都都擊中了格子，並且在最後一秒壓線打穿最後一格，讓坤達看了目瞪口呆並直呼「真的好準」，現場眾人也忍不住喊出「Woo～～」。

輪到坤達上場時，坤達表現的也相當不賴，100秒內成功擊破了12格，讓小戴忍不住笑說「原來我跟你一樣等級」。其實小戴在挑戰前，曾靦腆的對著鏡頭說「我應該打不完了20個」，讓主持人感嘆「小戴真的太謙虛了」，坤達則逗趣說「小戴是遇強則強的那種人」，最後兩人也真的都打出了不錯的成績。

▲▼坤達對決戴資穎「羽球20宮格挑戰」　超強擊球準度她驚：跟我一樣等級。（圖／Johnson喬山健康科技授權）

▲小戴羽球準度挑戰，100秒擊中20格，主持人驚呆：「真的好準」。（圖／Johnson喬山健康科技授權）

其實這一期節目2020年剛上線時，就曾經引發大批網友熱議，如今戴資穎在東奧打出了驚人佳績，讓這一支影片又被挖出來討論。有人說「戴資穎個性真的很謙虛，又有一種可愛單純的感覺」、「看完奧運整個被圈粉，小戴怎麼那麼可愛啦」、「演算法帶我過來了，小戴加油」。

也有人說「恭喜小戴奪牌，看了小戴的訓練菜單，真的是台上10分鐘，台下10年功」、「好不捨小戴這一段時間承受的壓力」、「小戴好親民哦，講話又好可愛」、「小戴真的又強又可愛唉」、「看到戴姿穎很可愛的一面了」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

 
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