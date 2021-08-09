女友遭灌酒！少年撂人警局旁刺死他　1女9男大亂鬥8人未成年

記者黃翊婷／綜合報導

17歲黃姓少年不滿同齡的吳姓少年對16歲陳姓女友灌酒，8日凌晨找來3名友人助陣，雙方在距離新北市樹林警分局彭厝派出所約15公尺的街道談判，沒想到混亂之中，吳姓少年身中多刀，送醫急救宣告不治。後續警方在現場找到一把疑似凶器的美工刀，並將包含黃姓少年在內等4人逮捕，訊後依殺人罪嫌送辦。

▲事發現場留下大灘血跡。（圖／記者游宗樺攝，下同）

據了解，吳姓少年邀約朋友一起喝酒聊天，一群人從7日深夜喝到8日凌晨；黃姓少年多次傳訊息聯繫陳姓女友，得知對方和一群男性在一起喝酒，還遭灌酒，氣得找上17歲賴姓、蔡姓少年以及22歲王姓男子前往理論。

然而，雙方一共9人（不含陳女）在談判過程中起衝突，黃姓少年及友人拿出預藏的美工刀等器械，兩派人馬開始互嗆、鬥毆。一陣混亂中吳姓少年胸口、脖子被砍中多刀，滿身是血倒臥在地，雖然立即被趕到的警消送醫急救，但其中一刀刺穿右胸，最後仍因傷重宣告不治。

▼▲警方在花圃找到一把美工刀。

由於事發地點距離樹林警分局彭厝派出所僅15公尺，警方迅速抵達現場，逮捕賴姓、蔡姓2名少年，並在花圃找到一把疑似凶器的美工刀，接著黃姓少年、王姓男子也陸續被捕到案。

警方表示，這起事件中牽涉1女9男，其中8人未成年，黃姓少年坦承帶刀前往談判，但沒想到會鬧出人命，訊後將黃、賴、蔡姓3名少年移送少年法庭，王姓男子則移送新北地檢署，全案將朝殺人罪嫌方向偵辦，詳細的事發原因、衝突細節以及是否還有其他作案凶器，仍有待進一步調查釐清。