福原愛閨蜜「霸氣送7房」！她豪灑1.5億給桌球冠亞軍：每人一套

▲中國這次在東奧桌球項目，取得4金3銀的成績。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

中國大陸今年在奧運桌球部分，包攬男單、女單冠亞軍，男子團體及女子團體也奪冠，表現相當優異。對此，福原愛閨蜜王楠喊話要送給奪得冠亞軍的大陸選手「一人一套房」，而她的丈夫、山東威海房地產大亨郭斌也在微博發文表示支持，預估將送出7套房子，總價值高達3500萬元人民幣（約新台幣1億5018萬）的豪禮。

綜合陸媒報導，王楠為了安慰錯失東奧桌球男女混雙金牌的劉詩雯，大手筆送給她一套房，而在此之前，她在開賽前就許下承諾，「只要是獲得奧運桌球金牌或銀牌，就可以獲贈一套房。」以激勵大陸桌球隊員。對此，王楠丈夫郭斌2日也發文回應，「我問王總獎勵哪個戶型的房子？王總說：一人一套合院。同意」

▲王楠的丈夫郭斌在微博發文表示，支持送房決定。（圖／翻攝自微博）

據了解，「合院」是王楠夫婦及雅居樂集團合作開發的某地產項目中的戶型，是一種內院式住宅，在庭院周圍建有房屋，並將庭院圍起，類似於北京四合院，該戶型一套要價至少500萬人民幣（約新台幣2145萬）。大陸這次在東奧桌球賽場上，有7人共獲得4金3銀的成績，代表王楠夫婦將送出7套房子，總市值至少3500萬人民幣（約新台幣1億5018萬）。

▲王楠曾與福原愛、江宏傑參加大陸實境節目《幸福三重奏》。（圖／翻攝微博）

王楠是大陸前女子桌球運動員，2000年雪梨奧運單、雙打冠軍，2008年北京奧運單打亞軍、團體冠軍，她在生涯中一共獲得24個世界冠軍，並曾連續10年穩坐世界第一，是女子桌壇全滿貫第一人，退役後仍時常出現在大陸演藝圈，與福原愛交情甚好，2人還曾與江宏傑一同參加大陸實境節目《幸福三重奏》。

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