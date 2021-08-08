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無觀眾東奧「疫情高峰中落幕」　盤點奧運特殊的人和事

▲▼東京奧運閉幕式。（圖／路透）

▲東京奧運閉幕式。（圖／路透）

文／中央社

因疫情延期的2020東京奧運今天閉幕，這屆奧運出現開閉幕及比賽過程幾乎都無現場觀眾的罕見場面，各國運動員仍然奮力競技，締造佳績為國爭光，也出現不少動人心弦時刻。

東奧閉幕之際，盤點10項值得回顧的特殊人與事：

●開閉幕及比賽幾無觀眾

2020東京奧運因疫情延期1年創下奧運史上首例，開幕前東京都等地因疫情擴大而發布「緊急事態宣言」，因而自23日在東奧主場館國立競技場（東京新宿）舉行開幕式就沒開放一般觀眾進場。

參加東奧開幕式的各國選手代表團及相關人員共6000人，出席貴賓僅約900人，包括國際奧林匹克委員會主席巴赫。東京奧運有奧運史上最多的33種運動，共339個競賽項目，約200個國家與地區派出共1萬1000多名運動員參賽，這些選手幾乎都得在無現場觀眾加油助陣的情況下競技。

▼東奧開幕式中華隊入場  。（圖／體育署提供）

▲▼ 東奧開幕式，中華隊 。（圖／體育署提供）

●疫情升高陰影持續籠罩

在競賽場上頻傳創紀錄佳音之際，日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例也迭創新高，一如專家先前的警告，東京都單日新增病例已超過5000例，全日本則增至超過1萬5000例，累計病例已逾100萬例。東奧相關人士確診案例累計則達約430例。

7月底的民調顯示，日本首相菅義偉民意支持度下滑9個百分點至34%，為上任以來最低，主因民眾不滿政府的抗疫表現和疫苗施打進度，可能對今年的大選造成影響。不顧反對聲浪堅持如期舉辦奧運的菅義偉表示，他不認為疫情擴大跟東京奧運有關。國際奧會也撇清說，東奧相關人士不是造成東京疫情急速擴大的原因。

●美體操名將拜爾絲心理因素退賽

美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）原已獲4面奧運金牌，參與東奧懷抱締造5金紀錄雄心，不料在女子體操團體賽進行到一半時，她戲劇性地以心理健康因素退出比賽，最後美國隊屈居銀牌，堪稱這屆奧運一大驚奇。她表示受 「空中失感」（twisties）所苦，接著又陸續退出個人全能項目、地板、跳馬與高低槓決賽，最後才在平衡木決賽登場贏得銅牌。

拜爾絲坦承受困心理問題，承認壓力大到像把全世界扛在自己肩膀上，並說：「我的心理和身體健康比我能贏得的獎牌還重要。」拜爾絲的大膽退賽震撼運動迷；主流媒體ESPN、洛杉磯時報反而給讚，認為她做出正確決定，把運動員心理健康放第一位。

▼美國體操天后拜爾絲。（圖／路透）

▲　▼拜爾絲（Simone Biles）（圖／路透）

●跨性別運動員首次在奧運競技

東奧首度有跨性別運動員參賽，紐西蘭舉重選手哈伯德（Laurel Hubbard）最先登場，雖試舉都失敗，早早就出局，但締造了歷史。加拿大女足隊員奎恩（Quinn）則在助隊摘下金牌後，成為史上首位出櫃的跨性別奧運奪牌者。

25歲的奎恩在2014年進入加拿大國家隊，在2016年里約奧運拿下銅牌，但去年才正式公開跨性別身分，奎恩當時表示：「我想在生活中各個場域做真實的自己。」43歲的哈伯德生為男兒身，8年前變性成為女人，自2015年起就因符合奧會準則獲准參與奧運，但引發重大爭議，有人質疑對於生為女性的運動員不公平。

●白俄女子短跑選手赴波蘭尋庇護

白俄羅斯短跑選手齊瑪諾斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）參加東京奧運，尚未登場比賽就聞名國際，因為她批評代表隊官員，遭強迫搭機返國，在機場向日方求助獲保護。她後來獲波蘭提供庇護，前往華沙與丈夫團聚展開新生活。

儘管國際奧林匹克委員會不斷強調政治中立，但稍加觀察就不難發現，每屆奧運都瀰漫濃厚政治味。對部分平常飽受壓迫的運動員來說，奧運更是一個展開新生活的絕佳機會。美聯社報導，綜觀歷史，已有數百名運動員趁參加奧運投奔自由，再也沒回到他們的祖國。

▼白俄羅斯短跑選手齊瑪諾斯卡雅抵達波蘭。（圖／路透）

▲▼白俄羅斯短跑選手齊瑪諾斯卡婭（Krystsina Tsimanouskaya）抵達波蘭後，於5日在首都華沙召開記者說明會。（圖／路透）

●美國鉛球選手桑德斯領獎抗議壓迫

美國鉛球女將桑德斯（Raven Saunders）獲得銀牌後，在頒獎典禮上高舉雙臂，在頭部上方交錯，擺出X的手勢抗議，以示聲援「受壓迫的人」，是第一位在東京奧運頒獎台上做出抗議動作的選手。此事引發爭議，奧會很有可能會做出懲處。但因她的母親在幾天後突然離世，調查已暫停。

國際奧會已放寬奧林匹克憲章第50條（Rule 50）規定，先前禁止運動員進行任何形式的抗議，但現在准許運動員在賽場上做一些動作，前提是不打擾，且要尊重其他場上運動員。但國際奧會主席巴赫7月受訪時曾表示，選手在東京奧運頒獎台上，不應該進行「政治示威」，或表達個人意見。

●日本柔道兄妹檔和角力姐妹檔同屆奪金

日本柔道界著名的兄妹檔阿部一二三及阿部詩都在東京奧運柔道賽贏得金牌，創下奧運同時有兄妹檔奪金紀錄，是日本柔道史首例。無獨有偶，角力女將川井梨紗子和妹妹川井友香子也締造日本首度有姊妹在同屆夏季奧運奪金紀錄。

阿部一二三與妹妹阿部詩都是首度參加奧運，如願寫下同時奪金紀錄，他們在2018年世界柔道錦標賽就曾獲各自級別的世界冠軍傳為佳話。川井梨紗子是2016年里約奧運角力賽女子自由式63公斤級金牌得主，已連續兩屆奧運都奪金，如今妹妹川井友香子加入金牌行列。

▼柔道兄妹阿部 一二三和阿部詩同屆奪金。（圖／路透）

▲▼ 東奧柔道金牌兄妹阿部 一二三和阿部詩。（圖／路透）

▲▼ 東奧柔道金牌兄妹阿部 一二三和阿部詩。（圖／路透）

●移民奧運展現光芒凸顯包容多元

多位移民或出身移民家庭的運動員在東京奧運大放異彩，披金掛銀，為歸化國爭光，彰顯世界日趨多元化特色。其中美國高球選手蕭飛爾（Xander Schauffele）贏得金牌，她的母親是在日本長大的台灣人，父親則是法德混血的美國人。

加拿大華裔泳將麥克尼爾（Maggie MacNeil）在東奧女子100公尺蝶式奪金，她出生在中國，獲加拿大人收養。此外，美國體操巨星拜爾絲退出個人全能項目後，18歲寮國難民後裔蘇妮莎．李伊（Sunisa Lee）挺身而出，為美國隊保住這面金牌。東奧柔道輸給台灣戰將楊勇緯的法國好手姆凱德澤（Luka Mkheidze）最後摘下銅牌，他來自喬治亞，因戰亂成為難民逃至法國。

●部分奪牌運動員喜獲各式禮物

許多國家的運動員贏得奧運獎牌可以獲得獎金，還有些運動員獲贈各式禮物，最常見的是房子。菲律賓舉重女將狄亞士（Hidily Diaz）為國家奪下史上首面奧運金牌後，舉國歡騰，除了獲得巨額獎金，她還獲贈兩棟房子，並獲亞洲航空提供終身免費飛行獎勵。

印尼羽球女雙搭檔波利（Greysia Polii）與拉哈育（Apriyani Rahayu）擊敗中國勁敵摘金，據報導兩人都獲贈房子和店面，拉哈育家鄉蘇拉威西島政府還額外贈送她房子和5頭牛。中國14歲跳水女將全紅嬋奪得奧運金牌爆紅後，有企業送她一間房子和一間店鋪。日本女子桌球選手石川佳純在團體項目獲銀牌，簽約所屬的全農提供可以吃100年的6000公斤米作為激勵獎品。

●東京奧運史上最貴國際奧會賺飽飽

根據官方數據，東京奧運的開支達154億美元，牛津大學研究稱這是史上最貴的奧運。除了67億美元之外，其他都來自日本納稅人，國際奧會貢獻13億美元，但將有大筆進帳，獲利甚豐。

奧運最大贏家是總部位於瑞士的國際奧會，就算沒有觀眾，該組織仍有30億至40億美元的轉播權利金收入。奧運大部分好處由建築公司和承包商獲得。東京建造8個新場館，其中最貴的兩個場館是國立競技場和新的水上運動中心，分別耗資14.3億美元和5.2億美元。

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