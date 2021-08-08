桃園第五輪疫苗接種11至17日進行　接種量能4.8萬人

▲桃園第五輪疫苗接種8月11日起迄17日進行。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦8日於市政府防疫專案會議表示，桃園已完成第四輪疫苗接種，全市已接種超過90萬劑疫苗，劑次人口比將近4成。第五輪疫苗接種依據疫苗配賦量，接種量能為4萬8,460人，截至昨日12點止總計預約3萬7,396人、預約率約77%，與全國預約率相近。



鄭市長說明，第五輪疫苗接種將於8月11日至17日進行，合格對象分為兩大類，第一類為7月19日前已意願登記施打莫德納疫苗的65歲以上長者，及55歲以上第九類者，可預約接種第一劑；第二大類為8月11日前已間隔28天的第一到三類對象及孕婦。

此外，中央流行疫情指揮中心也宣布加開時段，53歲至54歲的第九類對象，且已於7月19日12點前意願登記莫德納疫苗者，也可在8月7日至9日12點前預約接種。



而有關警消衛環等第一線防疫人員已接種AZ疫苗者，也將於8月13日左右進入第10週接種第二劑的期程，將由衛生局妥善安排預約施打或團體施打。此外，中央疫情指揮中心昨日宣布開放COVID-19專責醫療院所第一線醫護工作人員，第一劑AZ疫苗接種超過10週以上者，第二劑可接種莫德納疫苗，將由中央專案配賦疫苗施打。

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