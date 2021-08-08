東奧馬拉松熱爆！法跑者「伸手推倒一整排水瓶」　後方選手沒得拿

記者吳美依／綜合外電報導

東奧男子馬拉松8日在北海道札幌市登場，許多運動員難忍80％濕度與30°C高溫，比平常更加需要補充水分，或者把水淋在頭上消暑。但是，法國選手安姆杜尼（Morhad Amdouni）經過28公里處補水站時，竟伸手推倒桌上一整排水瓶，接著才拿走最後一個寶特瓶，導致後方選手無法取水，畫面播出立刻招致砲轟。

澳洲前跳遠選手、體育頻道評論員庫爾伯特（Dave Culbert）轉播到這一幕時難掩訝異，但仍語帶保留地說，「我將交給觀眾來判斷，這是否是故意的」。他認為，雖然工作人員能夠隨時補充物資，將水瓶重新排列整齊，此舉仍讓人感到不可思議。

▲東奧男子馬拉松8日在北海道札幌市登場。（圖／達志影像／美聯社）

此事件在社群媒體上引發熱議，一些網友認為，33歲的安姆杜尼根本就是故意「搞破壞」，甚至可說是非常殘忍。他們紛紛留言表示，「考慮到跑者身處的炎熱環境，這個舉動實在非常邪惡」、「真是非常糟糕」、「我倒帶又看了一次，很確定其中一名跑者經過時，刻意推倒桌上每一瓶水」。

儘管如此，也有不少人指出，如果在走路或跑步卻不能減速的狀況下，的確很難牢牢拿起路邊的某一個物品；或許安姆杜尼當時已經有些體力不支，才意外造成骨牌效應。

安姆杜尼在「水瓶事件」發生幾分鐘後開始減速，從原本較領先的地位逐漸落後，最後以第17名完賽，比肯亞金牌得主基普喬蓋（Eliud Kipchoge）慢了將近6分鐘才跑過終點線。

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