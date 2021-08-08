娃娃機研擬開放！陳時中曝「規劃方向」：要送防疫計劃

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣7/26降級，但游泳池等場所仍不開放，不少民眾呼籲「選手有訓練需求」，指揮中心要研擬放寬。對此，指揮官陳時中今指出，經濟部提的是「選物販賣機」，地方政府認為送防疫計劃，有人做清消就可以，現在會朝這樣的方向規劃。

針對選物販賣機業者日前反應開放措施，陳時中表示，本來強制要求一定要有專人管理，現在根據經濟部跟大家協商結果，地方政府認為，送防疫計畫等於說有人能清消，這樣就可以了，現在會朝這樣方向去規劃。

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而在游泳池開放方面，雙北游泳池業者日前至疾管署前抗議，認為紓困補助於事無補，請求政府盡速開放泳池，留給教練與業者一條生路；也有家長透露因為不開放游泳池，孩子無法下水訓練，體育班甄試也被迫中斷，嚴重影響孩子升學與生活。

台灣游泳池事業協會理事長黃正昌表示，自5月本土疫情爆發以來，游泳池被迫停館，即使近期疫情趨緩，泳池仍不能解封，泳池業者與教練都失去收入。他透露，過去暑假每位游泳教練可月入10至20萬，淡季時則月入2至3萬，可依靠暑期收入平衡整年生計。但他也痛批，今年暑期若無收入，政府單次紓困補助1至4萬根本於事無補。

陳時中日前也直言，基本上會從不開放名單把游泳池拿掉，希望把指引定清楚，要做好相關人流管制、實名制，也要做分時段開放，定期分時段做完整消毒，現在正在請他們跟教育部訂相關指引，合乎指引就能開放，也要報到地方。