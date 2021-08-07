原盧碧重整中！12小時後將再轉成颱風　半個台灣「雨多紫爆」

▲熱帶低壓加上西南氣流影響西半部持續有雨。（圖／翻攝氣象局直播）

記者李宜秦／台北報報導

侵襲台灣的熱帶性低氣壓(原盧碧颱風)今天下午出海，未來12小時後有機會再增強為颱風。目前北台灣雨勢稍微緩和，但受到西南氣流影響，中南部持續有強降雨，須等到明日雨勢才會完全趨緩，近6小時內全台累積雨量已達16億立方米。

氣象局預報員徐仲毅表示，今日嘉義以南雨勢最明顯，熱帶低壓在上午10點登陸，接觸陸地中心被破壞、結構重整，下午兩點中心已在台北東方120公里海上，逐漸往東北移動，未來12小時後可能再度增強為輕度颱風，不過增強的期間是逐漸遠離台灣，因此影響也減小。

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▲西半部累積雨量紫爆。（圖／氣象局）

目前西半部持續受到熱帶低壓、西南氣流影響，中部以北有降雨，中南部則有較大雨勢，尤其南部山區時雨量偏大。因為低壓遠離，北台灣在晚上雨勢和緩，中南部則要等到明天白天降雨才會逐漸停歇，但仍會有局部大雨或豪雨發生，且雨量仍多。

而西南氣流強風軸將隨著熱帶低壓逐漸往東移動，隨著西南氣流東移，對台灣影響也會逐漸減少，不過明後天各地天氣仍不是非常穩定，尤其中南部還是會有大雨或豪雨，低窪地區要注意淹水情形，山區則可能有土石坍方。

▲熱帶低壓與西南氣流夾擊，西半部累積雨量驚人。（圖／氣象局）



「再撐一下，最嚴重快過去了！」氣象達人彭啟明在臉書指出，今天是立秋，也很多朋友想起1959年的87水災，或是2009年的88莫拉克風災，天氣事件不相同，建設環境也有差，比較基準點不同，但上週末南部下了快一千毫米，這兩三天又再一千，台灣的韌性很強，但真的在致災邊緣，已經有些大小災了，務必要多注意。

彭啟明表示，原盧碧出海，目前正遠離中，不過正有條雲雨帶正衝擊高雄屏東，請務必多注意，而明天是一個西南氣流減弱，轉西南風的情境，中南部仍有大雨機會，還是略不穩定，但比今天的猛烈降雨好很多。

▲▼原盧碧颱風重整中。（圖／氣象局、翻攝RAMMB）