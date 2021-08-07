BMW展示中心電表遭二度破壞！台電疑「竊電」怒討千萬電費

▲BMW展示中心電表遭人破壞，台電懷疑違規用電，索討千萬電費。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者陳韻如／新北報導

BMW汽車尚德新莊展示中心因二度用電量驟降，被台灣電力公司懷疑竊電，於是提出民、刑事訴訟，要求展示中心繳回少繳的電費。然而，新北地檢署認為，台電人員並無法證明展示中心破壞電表，因此以罪證不足不起訴；至於民事部分，民事法官認定展示中心短繳電費為事實，最終判展示中心需補繳581萬5803元。

台電主張，展示中心2018年7月18日起向台電申請高壓用電，但台電卻在隔年發現展示中心有用電驟降的狀況，且有AMI智慧電表通訊不良情事，並於2020年3月10日派員前往改善。然而，台電人員卻發現展示中心的電表封印鎖遭破壞，電流線固定螺絲也遭人鬆脫，才導致電表無法正常計算實際用電量，當下台電人員將電流線接回後，站市中心的電量才回升至正常範圍。

豈料，才剛修繕3天，台電又發現展示中心的電量再度驟降，因此懷疑展示中心違規用電，於是於同年5月29日會同警方前往搜索，發現展示中心的電表電流線遭人拔除，而展示中心也因此少繳電費。

台電事後向展示中心以工廠1天營業20小時的計算方式，追討電費1170萬8984元，另外還有為了保存展示中心竊電事實，當場拆卸並安裝新電表的材料費3萬3150元，合計共1174萬2134元。

不過，展示中心反駁，強調並未破壞電表，但台電率同警方到場搜索時，曾抓住封印鎖大力搖晃，不知是否是因此造成電表損壞，而即使要賠償短繳的電費，展示中心也僅從事汽車修理而非工廠，因此應以1天營業12小時來計算。

對此，法院審理後認為，因無事證能證明展示中心破壞電表，但展示中心短繳電費為事實，且認定展示中心為營業場所，以1天營業12小時的計算方式來推估1的電費，展示中心須給付台電581萬5803元，而至於新電表的材料費，因無從判定電表為何人破壞，法官難以認定此追討有理，最終判決駁回。全案可上訴。