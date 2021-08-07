豪大雨炸南台！203條土石流紅色警戒　2處列「大規模崩塌潛勢區」

▲受大雨影響，來義鄉多處道路被土石流沖入，交通受阻 。（圖／取自來義鄉公所臉書，下同）
記者崔至雲／台北報導
受到熱帶性低氣壓外圍環流及西南氣流影響，農委會今（7日）持續發布土石流警戒，目前全台有203 條土石流紅色警戒、162 條黃色警戒，呼籲地方政府應進行疏散避難勸告。
農委會依據中央氣象局風雨資料在今日上午發布土石流及大規模崩塌警戒預報。根據預報內容，共有203條土石流潛勢溪流達紅色警戒，162條土石流潛勢溪流達黃色警戒，2處大規模崩塌潛勢區紅色警戒以及1處大規模崩塌潛勢區黃色警戒。
發布203條土石流紅色警戒，分布於南投縣信義鄉，台南市南化區，屏東縣霧台鄉、三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉，高雄市那瑪夏區達卡努瓦里、美濃區、六龜區，雲林縣古坑鄉，嘉義縣梅山鄉、竹崎鄉、大埔鄉、阿里山鄉等，6 縣(市)20 鄉(鎮市區)75 村(里)。
發布 2 處大規模崩塌紅色警戒，分布於高雄市茂林區萬山里，屏東縣來義鄉來義村等，2 縣(市)2 鄉(鎮市區)2 村(里)。地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當之安置。
發布 162 條土石流黃色警戒，分布於台中市和平區、太平區，南投縣仁愛鄉、魚池鄉、國姓鄉、鹿谷鄉、信義鄉，台南市白河區，屏東縣瑪家鄉、泰武鄉，高雄市旗山區、美濃區，雲林縣古坑鄉，嘉義縣梅山鄉、番路鄉、中埔鄉等，7 縣(市)22鄉(鎮市區)52村(里)。
發布 1 處大規模崩塌黃色警戒，分布於南投縣國姓鄉 南港村等，1 縣(市)1 鄉(鎮市區)1 村(里)。 地方政府應進行疏散避難勸告。
▲農委會發布土石流警戒。（圖／農委會提供）
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