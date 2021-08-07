驚險畫面曝！高鐵苗栗段邊坡大坍方　距軌道只剩幾公分

記者黃孟珍／苗栗報導

高鐵苗栗路段因土石入侵，經偵測告警影響，導致部分列車延誤，誤點超過80分鐘，目前高鐵已經派員處理當中。另外，稍早也有民眾拍下高鐵暫停在軌道上畫面，地點正位於台中、苗栗交界。而高鐵目前南下僅到苗栗，欲再繼續南下的旅客，都必須等接駁車到台中後，才能繼續行程。

▲▼原盧颱風挾帶豪雨襲台，高鐵苗栗段發生土石崩落入侵路線事故。（圖／高鐵提供）



據悉，受到原盧碧颱風外圍環流與西南氣流影響，中央氣象局對中南部12個縣市發布豪大雨特報，中南部等地陸續也因強降雨而傳出災情，其中高鐵苗栗路段，因受大雨造成邊坡落石影響，導致入侵偵測告警作動，為確保旅客安全，目前全線以單線雙向模式運轉，所有列車均限速通過，而稍早由於土石入侵的緣故，有列車僅能先暫停在軌道上，等候通行。而目前高鐵南下車站僅到苗栗，北上僅到台中，南下旅客都必須等接駁車到台中後，才能繼續行程；而北上旅客則須搭乘接駁車至苗栗後，再繼續行程。

▲受到土石滑落影響，高鐵暫停在台中苗栗交界軌道上。（圖／民眾提供）



高鐵表示，苗栗路段上午接近10點左右發生異物入侵事故，因近日大雨造成軌道旁邊坡土石崩落，台灣高鐵公司第一時間即掌握，並派遣工程人員前往檢修，由於土石崩落仍持續發生，因此高鐵公司先採列車調度方式，各列車運行也受到延遲影響，目前現場仍在搶修中。

▲高鐵南下旅客須先搭乘接駁車至台中換車。（圖／記者黃孟珍翻攝）