快訊 ／第六輪打高端「最快8／24」上場？　陳時中14:00說明

▲流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7）日為因應COVID-19疫情，下午10點由指揮官陳時中說明疫情及防疫作為等事宜。陳時中昨日宣布第六輪疫苗會接種國產高端疫苗，預估8月下旬可以打得到，第五輪莫德納將於8/17接種完畢，為了盤點等工作，會有一小段空窗，但不會到一星期那麼久。以此推算，最快可以接種高端疫苗可能落在8/24，相關事宜將於記者會中說明。

高端新冠疫苗7月中旬通過緊急使用授權（EUA），並且在7/27疫苗平台重啟登記的時候開放做為意願選項，陳時中近日被問到高端何時開打，都表示8月下旬很有機會。6日進一步被問到疫苗接種安排，陳時中說，正在盤點相關數字，第五輪莫德納打完之後，估計第六輪會開始接種高端。

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高端疫苗目前已經有5批、約35萬劑通過檢驗封緘放行，還有一定數量正在檢驗封緘，陳時中日前說，累積量達到50~60萬劑就可能會做為疫苗接種安排。

不過，國內第五輪接種莫德納對象是8月5日上午10時至8月7日中午12時預約，預定施打日期則是8月11日至8月17日，屆時距離月底可能還有一段時間，是否會有疫苗接種的空窗，陳時中坦言「會啊」。

陳時中解釋，先前已經說明，平台預約完成之後，會留一點時間盤點，計算清楚以後一次配發，這幾輪經驗就發現，沒有用預估值發配疫苗到各地方，會引發很多猜疑想像，所以要留時間把各地方需要數量算清楚才發。他也強調，這次會有一點時間差，但不會耗到一星期去盤點。