盧碧還ㄍㄧㄥ著！3天繞過頭「豪雨紫爆」全台灑雨　恐發颱風警報

▲盧碧颱風登陸後受地形影響，強度有減弱成熱帶低壓的趨勢。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

中央氣象局技正羅雅尹表示，9號輕度颱風「盧碧」（Lupit）5日登陸廣東後，受到地形影響，強度減弱至輕度颱風下限，因此暴風圈縮減至60公里，脫離台灣西南部近海，暫時解除海上警報，預估兩天內導引氣流不明顯，盧碧將緩慢移動到福建，7、8日（周六、日）進入台灣北部海面，若盧碧出海後又再度重整增強，並轉向接近台灣近海，相對地對台灣影響將增強。

氣象局預報，6日在外圍環流及西南風影響下，西半部地區有陣雨或雷雨，中南部持續降雨，有豪大雨發生機率，金馬澎將有驟雨陣風，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，全台皆有局部較大雨勢發生可能；較具不確定性的7至8日2天，颱風移動到北部海面，強度若有明顯維持重整增強，又接近北部海面的話，金馬澎、西半部陸地將受顯著影響，氣象局將持續關注預報資訊，可能隨時發布颱風警報。

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▼盧碧登陸緩慢移動2天後出海，可能重整再增強。（圖／翻攝RAMMB）



▼豪大雨不停！盧碧颱風7至8日接近台灣時強度為觀察重點。（圖／中央氣象局）



氣象局5日晚間9時45分持續針對嘉義以南6縣市發布豪雨特報，受颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，5日晚至6日高雄及屏東有局部大雨或豪雨，嘉義、台南及台東地區有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防淹水。受颱風影響，西南部沿海已經觀測到4至5米浪高，沿海風浪顯著。

根據氣象局觀測，盧碧颱風中心5日晚間位在金門西南西方約160公里海面上，有逐漸減弱為熱帶低壓的趨勢，目前以時速6公里速度，向北北東移動，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒28公尺，7級風暴風半徑維持60公里。

羅雅尹5日在解除海上警報記者會上說明，周末前盧碧颱風並未完全遠離台灣，之後2天在大陸沿海陸地移動，有可能受地形破壞嚴重，減弱為熱帶低壓，但若盧碧維持輕度颱風下限，或稍微減弱為熱帶低壓，出海後仍有機會再度增強並轉向接近台灣，對台灣本島、金門馬祖澎湖的影響會增加。

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