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中國南海大範圍軍演　胡錫進：向美發出「不怕打仗」信號

▲▼中國海警船追逐越南海警船。（圖／路透）

▲中國海警船在南海海域活動。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

美軍2日宣布，聯合英日澳進行「2021年全球大規模演習」（LSGE21）後，中國海事局4日隨即在南海，劃出超過10萬平方公尺的禁區，宣告進行「軍事訓練」，範圍堪稱近代最大。大陸鷹派官媒《環球時報》總編輯胡錫進解讀，中國要向美國發出我們「不怕在南海打仗」的信號，直言「美國想要用秀肌肉嚇唬住中俄，真是打錯了算盤。」

中國海事局4日發布瓊航警0061，將於2021年08月06日00時至2021年08月10日24時，在海南島東南方，涵蓋西沙群島的諸點連線範圍進行軍事訓練，禁止任何船隻駛入。

▲▼中國海事局發布的航行禁區範圍。（圖／取自中國海事局）

▲中國海事局發布的航行禁區範圍。（圖／取自中國海事局）

根據官方公告禁區範圍，超過10萬平方公尺，面積超過海南島全島，越南軍事記者Duan Dang表示，這是他在南海見過最大的軍演禁區。他還補充，去年中國曾在一次大型軍演中，向南海發射了多枚彈道飛彈。

胡錫進首先指出，中國的這次演習，是對美軍聯合英澳日軍隊正在印太地區舉行軍演的回應。他說，美國要向中國釋放它「不怕在印太打仗」的信號，中國則要向美國發出我們「不怕在南海打仗」的信號。

胡錫進強調，印太雖大，但中國在台海和南海捍衛自己核心利益的能力和決心，都是美軍必須尊重並保持距離的。他還說，日本、澳洲和英國都需審時度勢，克制他們主動湊過來挑釁中國的衝動。

胡錫進說，中俄都沒有去世界上與美國爭奪制海權的意願，但是兩國都有在自己核心利益地區蔑視美國脅迫的能力和決心。他還表示，如果美國與中俄開展殊死搏鬥意義上的戰爭，那些海上力量全都是不堪一擊的。

除海南清瀾海事局發布的瓊航警0061外，廣東海事局5日也發布航行警告，8月5日12時至8月12日24時，要於南海汕尾附近海域進行軍事訓練，禁止駛入。

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