　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

野營突遇熊出沒！愛貓「橫擋主人身前」霸氣退敵　英勇畫面曝光

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯近日有幾名漁民在野營時，營地突然出現了一頭想對他們展開攻擊的棕熊。正當他們手足無措時，家貓瓦莎（Vasya）卻勇敢地向前撲去，氣勢十足地擋在主人和棕熊之間，還成功將棕熊嚇跑。主人事後將瓦莎「英勇護主」的影片放上網路並驚訝表示，她從來不知道自己有一隻這麼勇敢的貓。

據《西伯利亞時報》報導，這起事件是在7月31日發生在西伯利亞地區伊爾庫茨克（Irkutsk）的一個小河邊，當時這幾名漁民正在森林的營地中野營。突然，他們發現有一頭巨大的棕熊正向他們靠近，而且棕熊距離營火只剩幾公尺遠而已，隨時都可以對人們發起攻擊。

▲▼家貓瓦莎勇敢趕走棕熊，保護主人。（圖／翻攝自推特／The Siberian Times）

▲家貓瓦莎勇敢地趕走棕熊，保護了主人，下同。（圖／翻攝自推特／The Siberian Times）

正當眾人不知所措之際，他們飼養的家貓瓦莎突然猛撲向前，非常有氣勢地擋在了主人和棕熊之間，還拱起背、把尾巴勾起，一副蓄勢待發、隨時準備攻擊的樣子。瓦莎的主人嚇壞了，擔心瓦莎安全的她趕快對著瓦莎大喊，「瓦莎，冷靜一點，快離開那裡！」

不過，英勇的瓦莎一動不動，持續與棕熊僵持不下。棕熊試探性地向前移動了幾下，還不斷作勢要向前撲去、展開攻擊，但瓦莎卻始終保持同樣的姿勢，毫不退縮。不久後，棕熊意識到自己無法逼退瓦莎，只好默默地離開營地。而瓦莎則一直盯著棕熊離去的背影，直到牠從視線消失。

▲▼家貓瓦莎勇敢趕走棕熊，保護主人。（圖／翻攝自推特／The Siberian Times）

瓦莎的主人將瓦莎英勇護主的畫面錄下後放上網路。影片中可以聽見擔心瓦莎安危的女主人不斷稱讚瓦莎十分勇敢，「你看牠一直站在那裡一動不動，我都不知道原來我有一隻如此勇敢的貓」，而她身邊的男伴卻反駁道，「妳在家時還因為牠亂撕牆紙罵牠」，2人的互動十分有趣。

當地居民弗拉索夫（Vladimir Vlasov）在得知瓦莎英勇嚇跑棕熊的壯舉後表示，「無論貓有多小，它威脅對手的姿態和聲音都能嚇跑比牠大的動物，我在網上見過這樣的案例。」

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／擬下禁令「打過2劑」才給入境　美國官員正式回應了！

快訊／台灣疫情趨穩！新加坡允許旅客抵境篩檢「陰性免隔離」

「被偷走的一代」獲國賠！澳洲政府將賠原住民「每人166萬元」

習近平：中國今年將向全球提供20億劑疫苗

美國再出招！拜登下令延緩遣送「在美港人」　原因曝光

市長突咬「選手金牌」被罵爆！網求奧會幫換一面　東奧組委會回應

力拼10月底完成！韓國政府喊話「7成國民完成2劑疫苗接種」

野營突遇熊出沒！愛貓「橫擋主人身前」霸氣退敵　英勇畫面曝光

游到最後一圈「右眼遭肘擊」！20歲泳將終點前2km夢碎　驚悚傷勢曝

不滿遭註中國籍！台灣留學生狀告挪威政府　歐洲人權法院不受理

吳宗憲邊唱歌邊亂入Sandy直播　他一看鏡頭驚訝：蛤！才1千多人喔

網友標戴資穎評3點「失誤太多」　她罕見說重話：站場上的不是你

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚！」　艾成吐實：我失去了感受，我會改

經濟部證實2人註冊麟洋配決勝點 王齊麟打臉設計師：沒意願配合！

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

超豪華COVER！王子、郭雪芙合唱　挑戰《鬼滅之刃》《鬼怪》等4語夯劇主題曲

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

魏哲鳴《賀先生》戀愛腦開竅「釣魚吻.高爾夫吻」　一本正經撒嬌「打史妳～」...胡意旋白眼：分手！

王思佳曝老公「全程陪產+錄影」：4K的　產後他「猛盯女兒」..怨：沒看過我半眼

利路修火速切割「違反一中原則」品牌！　陸網瘋讚：利老師三觀正

快訊／擬下禁令「打過2劑」才給入境　美國官員正式回應了！

快訊／台灣疫情趨穩！新加坡允許旅客抵境篩檢「陰性免隔離」

「被偷走的一代」獲國賠！澳洲政府將賠原住民「每人166萬元」

習近平：中國今年將向全球提供20億劑疫苗

美國再出招！拜登下令延緩遣送「在美港人」　原因曝光

市長突咬「選手金牌」被罵爆！網求奧會幫換一面　東奧組委會回應

力拼10月底完成！韓國政府喊話「7成國民完成2劑疫苗接種」

野營突遇熊出沒！愛貓「橫擋主人身前」霸氣退敵　英勇畫面曝光

游到最後一圈「右眼遭肘擊」！20歲泳將終點前2km夢碎　驚悚傷勢曝

不滿遭註中國籍！台灣留學生狀告挪威政府　歐洲人權法院不受理

他爆料「工地內幕」！施工品質對不起上漲房價　屋主看了會中風

人夫「硬不了」控訴16年無性生活　妻子吐真實原因大逆轉

「小清新」文姿云東奧摘銅　空手道霸氣在職棒開球

快訊／快躲好！盧碧催生「颮線」夜襲南台　4大警報齊發：防強風雨

快訊／擬下禁令「打過2劑」才給入境　美國官員正式回應了！

快訊／台灣疫情趨穩！新加坡允許旅客抵境篩檢「陰性免隔離」

高雄氣爆、小林村救援都有牠！搜救犬卡拉安詳過世　最後日記超惹淚

七夕必搶限定美妝！YSL「小黑條」奢華禮盒、嬌蘭紅絲絨唇膏買4送5

買長榮上船！借10萬「假紓困真炒股」下場曝光　他急壞求助

南韓輸球「不列隊」、贏球插旗示威　留日本隊在場上鞠躬

錢薇娟、江宏傑讚林昀儒「心理素質很好」！　自虧「拳王」...鮮少噴垃圾話：我一直得分ＸＤ

國際熱門新聞

市長咬選手金牌　東奧組委會回應

英拳擊手奧運摘銀卻拒戴銀牌　原因曝光

習近平：中國將向全球提供20億劑疫苗

拜登令：延緩遣送「在美港人」

澳洲原住民獲國賠！政府將賠每人166萬

擬「打2劑」才給入境　美官員回應了

終點前2km右眼遭肘擊　英泳將曝驚悚傷勢

新加坡准台人抵境篩檢「陰性免隔離」

韓政府：10月底完成7成國民第二劑接種

中國羽球「卧槽」女雙慘了！南韓羽協震怒投訴

中國奪金唱國歌　她比X挨轟辱華

女友英文太爛　男穿女裝幫她考大學

哈佛研究「每月射精21次」降低罹癌風險

辛度奪銅歸國行程曝光　總理被罵了

更多熱門

相關新聞

快訊／國民黨踢爆：蔡英文推特出現「俄羅斯奧委會」

快訊／國民黨踢爆：蔡英文推特出現「俄羅斯奧委會」

針對國民黨官方推特中我國英文國名縮寫ROC旁遭自動呈現俄羅斯奧會會旗縮圖一事，國民黨今(3)日表示，推特Twitter經常會因應趨勢變化而推出內建關鍵字的表情符號，這次ROC呈現俄羅斯奧會會旗縮圖，並且往前溯及，總統蔡英文2017年官方推特上的ROC，目前字樣旁也呈現俄羅斯奧會會旗縮圖。

國民黨糗放俄羅斯會旗　民進黨團：國際笑話

國民黨糗放俄羅斯會旗　民進黨團：國際笑話

貓闖鄰居家！動保處沒掃晶片惹議

貓闖鄰居家！動保處沒掃晶片惹議

歹徒搶劫！女店員拿「45cm軟Q陽具」狠打

歹徒搶劫！女店員拿「45cm軟Q陽具」狠打

露營遭熊攻擊　男在好友面前被啃食

露營遭熊攻擊　男在好友面前被啃食

關鍵字：

俄羅斯家貓棕熊Vasya

讀者迴響

熱門新聞

魏如萱「刪光奧運文」挨轟　長文吐真實心聲

文姿云要嫁了！愛情長跑11年男友身分曝

官媒聲援小S　斥大陸網友「亂扣台獨帽子」

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚」

鬼門開最後倒數　民俗專家曝六大禁忌不信邪、當心卡到陰

柯宇綸嘆「可惜小S選擇保護自己」　曝風波唯一解法

福原愛採訪中哽咽：可以活到現在，是中國人支持

文姿云落敗對手含淚捧臉對話　她笑了

市長咬選手金牌　東奧組委會回應

盧碧還ㄍㄧㄥ著！豪雨紫爆恐發警報

女童溺水狂掙扎　母顧吃便當「溺斃才驚覺」

小S表態非台獨　謝和弦開嗆：兒子怎敢回家吃飯？

王瞳崩潰「8點半睡有什麼夫妻生活？」

爸爸外出採買　回家女兒成焦屍崩潰

英拳擊手奧運摘銀卻拒戴銀牌　原因曝光

更多

最夯影音

更多
吳宗憲邊唱歌邊亂入Sandy直播　他一看鏡頭驚訝：蛤！才1千多人喔

吳宗憲邊唱歌邊亂入Sandy直播　他一看鏡頭驚訝：蛤！才1千多人喔
網友標戴資穎評3點「失誤太多」　她罕見說重話：站場上的不是你

網友標戴資穎評3點「失誤太多」　她罕見說重話：站場上的不是你

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚！」　艾成吐實：我失去了感受，我會改

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚！」　艾成吐實：我失去了感受，我會改

經濟部證實2人註冊麟洋配決勝點 王齊麟打臉設計師：沒意願配合！

經濟部證實2人註冊麟洋配決勝點 王齊麟打臉設計師：沒意願配合！

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面