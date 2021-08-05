野營突遇熊出沒！愛貓「橫擋主人身前」霸氣退敵　英勇畫面曝光

Vasily the cat chases away a brown bear in the woods of Eastern Siberia. The black cat wins the battle of wills as it stands between its owners and the predator https://t.co/PxPEXNZQlH pic.twitter.com/dS6y7HE8Oh — The Siberian Times (@siberian_times) August 4, 2021

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯近日有幾名漁民在野營時，營地突然出現了一頭想對他們展開攻擊的棕熊。正當他們手足無措時，家貓瓦莎（Vasya）卻勇敢地向前撲去，氣勢十足地擋在主人和棕熊之間，還成功將棕熊嚇跑。主人事後將瓦莎「英勇護主」的影片放上網路並驚訝表示，她從來不知道自己有一隻這麼勇敢的貓。

據《西伯利亞時報》報導，這起事件是在7月31日發生在西伯利亞地區伊爾庫茨克（Irkutsk）的一個小河邊，當時這幾名漁民正在森林的營地中野營。突然，他們發現有一頭巨大的棕熊正向他們靠近，而且棕熊距離營火只剩幾公尺遠而已，隨時都可以對人們發起攻擊。

▲家貓瓦莎勇敢地趕走棕熊，保護了主人，下同。（圖／翻攝自推特／The Siberian Times）

正當眾人不知所措之際，他們飼養的家貓瓦莎突然猛撲向前，非常有氣勢地擋在了主人和棕熊之間，還拱起背、把尾巴勾起，一副蓄勢待發、隨時準備攻擊的樣子。瓦莎的主人嚇壞了，擔心瓦莎安全的她趕快對著瓦莎大喊，「瓦莎，冷靜一點，快離開那裡！」

不過，英勇的瓦莎一動不動，持續與棕熊僵持不下。棕熊試探性地向前移動了幾下，還不斷作勢要向前撲去、展開攻擊，但瓦莎卻始終保持同樣的姿勢，毫不退縮。不久後，棕熊意識到自己無法逼退瓦莎，只好默默地離開營地。而瓦莎則一直盯著棕熊離去的背影，直到牠從視線消失。

瓦莎的主人將瓦莎英勇護主的畫面錄下後放上網路。影片中可以聽見擔心瓦莎安危的女主人不斷稱讚瓦莎十分勇敢，「你看牠一直站在那裡一動不動，我都不知道原來我有一隻如此勇敢的貓」，而她身邊的男伴卻反駁道，「妳在家時還因為牠亂撕牆紙罵牠」，2人的互動十分有趣。

當地居民弗拉索夫（Vladimir Vlasov）在得知瓦莎英勇嚇跑棕熊的壯舉後表示，「無論貓有多小，它威脅對手的姿態和聲音都能嚇跑比牠大的動物，我在網上見過這樣的案例。」

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