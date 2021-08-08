懸浮山坡上的水管屋！精密造船技術建造　僅用6個螺栓就能乘載12噸重

文／瘋設計

設計師 Sergey Kuznetsov 聯手建築公司 KROST 為俄羅斯景觀設計國際藝術節，打造了一個不鏽鋼材質的懸浮 管狀建築 Russian Quintessential 住宅。這座以現代風格裝修的建築雖然小，但機能卻相當完備，人們可以在這居住、做飯、淋浴和睡覺。

「這是一個結合自然、藝術和人才魔力創造出的作品。我很感謝藝術節的策展人，讓我有機會參與這個令人難忘的創作過程，這也證明了俄羅斯有能力設計出品質好、有創造力的建築。」設計者 Sergey Kuznetsov 這麼說。

與一般建築不同，這個管狀住宅直徑約 3.5 公尺、長 12 公尺、被放置在傾斜的地形上，看起來就像懸浮在空中，也因此，設計就必須參考複雜的造船工程技術，才能讓建築物的框架被像船體一樣的支撐肋構成，僅用 6 個螺栓就能乘載約 12 噸的重量。

圖文來源：Designboom

（完整文章請看瘋設計）

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