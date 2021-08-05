小S只是開始！名嘴點名麟洋「這6個字」傷透大陸的心

▲「麟洋配」李洋、王齊麟摘金。（圖／路透）

記者張鈜閔／綜合報導

小S幫台灣奧運選手加油，結果竟遭中國大陸網友出征，名嘴黃智賢對此直言「這只是開始！」，還點名羽球男雙金牌「麟洋」的發文「傷透了大陸網友的心」。

藝人徐熙娣(小S)日前在Instagram發文為中華隊奧運選手加油，並且稱呼他們是「國手」，卻因此遭到中國網友集體出征，引發國內熱烈討論。資深媒體人黃智賢今在臉書發文指出「小S只是開始」，表示小S事件「未來只會更多」，認為「台灣縱容台獨」，甚至跟美國、日本「不斷的對付大陸，傷害大陸。」，終將傷了大陸的心「讓大陸民眾寒心」，而承擔後果的「也就是所有台灣人。」

黃智賢甚至認為藍綠雙方都在為小S聲援「其實是提油救火，非常可恥」，製造更多傷口，她表示小S事件的起因是大陸民眾的憤怒與傷心，她還點名拿下羽球男雙金牌的「麟洋配」，認為李洋在拿下金牌後寫了「我的國家台灣」這六字，「台灣的氣氛，把那場羽球賽，變成如台獨勝利般，為台獨造勢。」，她指出大陸在乎的是「你們不把我們當成一家人」，嘆說「台灣已經被台獨捆綁控制，把大陸對台灣的好感，幾乎消磨殆盡」。

▲小S被出征，回應了。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）

台灣「黃金羽球男雙」王齊麟與李洋7月31日在2020東京奧運羽球男子雙打金牌戰，以21比18、21比12擊敗中國組合劉雨辰與李俊慧，勇奪金牌。台灣在奧運羽球項目拿下的首面獎牌就是金牌。

李洋賽後興奮發文，「這份奧運殿堂上最高的榮耀，獻給我的國家-台灣，並與所有支持我們的人分享」，王齊麟也在臉書上發文「我們麟洋讓世界看見台灣了！」，感動不少台灣網友。