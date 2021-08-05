聯醫藥劑部前主任涉詐269萬　基金會執行長當庭認：我便宜行事

記者黃宥寧／台北報導

北市聯醫藥劑部前主任陳立奇、顏焜熒基金會執行長蕭宏緯等5人被控在2015年、2016年間辦理規劃「藥劑部104年度社區整合式長照藥事服務計畫」等4件勞務採購案，用不實單據請款銷帳，導致聯醫陷於錯誤支付標案款項，藉此詐得269萬多元。5日士林地院開審理庭，傳喚蕭宏緯、聯醫前副院長翁林仲到庭交互詰問。

▲北市立聯合醫院藥劑部前主任陳立奇，涉嫌以臨床藥學會名義投標長照藥事服務被控貪汙罪。（圖／記者黃宥寧攝）

蕭庭上情緒稍激動承認「這件事我有責任，我錯在便宜行事」，同時也坦承以老婆名字領取助理薪資18萬，但強調這些款項都是用在相關事務上。對此，公訴檢察官問「經費實際用在哪？」，他則回「行銷、推廣都是用在標案上」。他也忍不住情緒抱怨稱，做這些都是公益不求回報，也解釋核銷部分或許有餐費、等其他支出，但因為協會有給時間壓力所以他才大筆核銷，再次表示絕無不法收益。

公訴檢察官問「為什麼證詞與當初在偵查筆錄不一樣？」，蕭則回「當時被搜索狀況不明才稱錢都由陳立奇保管」，不斷反省自己就是便宜行事當庭認錯，更表示因這件事感到對不起家人。

2019年1月廉政署搜索發現，陳等人涉嫌詐取北市政府衛生局委由北市聯醫藥劑部舉辦「104年、105年台北市醫院社區整合式長照藥事服務計畫」、「105年獨居失能送藥到宅暨居家用藥安全訪視服務計畫」、「105年度社區整合式長照藥事服務計畫採購案」、「105年度獨居失能送藥到宅服務計畫採購案」等4項標案，均由臨床藥學會投標及得標，而陳立奇卻同時以聯醫藥劑部主任身份，指示下屬製作訪視影片，作為學會承攬標案的成果，藉以向衛生局請領269萬多元的標案款項。由於陳具有公務員身分，全案依《貪污治罪條例》利用職務詐取財物罪辦。

▼庭後陳立奇拿出自己歷年得獎紀錄。（圖／記者黃宥寧攝）

庭後陳立奇媒體詢問他「會不會因為覺得蕭宏緯的便宜行事才導致今天官司」，他則急著說「我自己對他才感到相當抱歉」對於遭監察院彈劾，他則表示「系統增修需要很多錢」，為了持續推動業務，委辦案的經費主要控流在特定學會下做資訊系統，但經費使用是有所用途、有所本，如果真的要私用早就用掉了，更不會僅為這2百多萬去動手腳；而系統花心力時間建立起來，執行成果也都有得獎，也在國際發表。

對於蕭今庭上解釋金錢不由陳保管，陳欣慰稱終於解開這些日子的疑惑。最後他也強調，連聯醫前副院長翁林仲都願意來證述難道會有不法在裡面嗎？他也向媒體透露，將會再傳一位證人，訴訟程序進入言詞辯論他會好好再向法官表示意見。

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