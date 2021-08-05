　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

聯醫藥劑部前主任涉詐269萬　基金會執行長當庭認：我便宜行事

記者黃宥寧／台北報導

北市聯醫藥劑部前主任陳立奇、顏焜熒基金會執行長蕭宏緯等5人被控在2015年、2016年間辦理規劃「藥劑部104年度社區整合式長照藥事服務計畫」等4件勞務採購案，用不實單據請款銷帳，導致聯醫陷於錯誤支付標案款項，藉此詐得269萬多元。5日士林地院開審理庭，傳喚蕭宏緯、聯醫前副院長翁林仲到庭交互詰問。

▲▼陳立奇。（圖／記者黃宥寧攝）

▲北市立聯合醫院藥劑部前主任陳立奇，涉嫌以臨床藥學會名義投標長照藥事服務被控貪汙罪。（圖／記者黃宥寧攝）

蕭庭上情緒稍激動承認「這件事我有責任，我錯在便宜行事」，同時也坦承以老婆名字領取助理薪資18萬，但強調這些款項都是用在相關事務上。對此，公訴檢察官問「經費實際用在哪？」，他則回「行銷、推廣都是用在標案上」。他也忍不住情緒抱怨稱，做這些都是公益不求回報，也解釋核銷部分或許有餐費、等其他支出，但因為協會有給時間壓力所以他才大筆核銷，再次表示絕無不法收益。

公訴檢察官問「為什麼證詞與當初在偵查筆錄不一樣？」，蕭則回「當時被搜索狀況不明才稱錢都由陳立奇保管」，不斷反省自己就是便宜行事當庭認錯，更表示因這件事感到對不起家人。

2019年1月廉政署搜索發現，陳等人涉嫌詐取北市政府衛生局委由北市聯醫藥劑部舉辦「104年、105年台北市醫院社區整合式長照藥事服務計畫」、「105年獨居失能送藥到宅暨居家用藥安全訪視服務計畫」、「105年度社區整合式長照藥事服務計畫採購案」、「105年度獨居失能送藥到宅服務計畫採購案」等4項標案，均由臨床藥學會投標及得標，而陳立奇卻同時以聯醫藥劑部主任身份，指示下屬製作訪視影片，作為學會承攬標案的成果，藉以向衛生局請領269萬多元的標案款項。由於陳具有公務員身分，全案依《貪污治罪條例》利用職務詐取財物罪辦。

▼庭後陳立奇拿出自己歷年得獎紀錄。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼陳立奇。（圖／記者黃宥寧攝）

庭後陳立奇媒體詢問他「會不會因為覺得蕭宏緯的便宜行事才導致今天官司」，他則急著說「我自己對他才感到相當抱歉」對於遭監察院彈劾，他則表示「系統增修需要很多錢」，為了持續推動業務，委辦案的經費主要控流在特定學會下做資訊系統，但經費使用是有所用途、有所本，如果真的要私用早就用掉了，更不會僅為這2百多萬去動手腳；而系統花心力時間建立起來，執行成果也都有得獎，也在國際發表。

對於蕭今庭上解釋金錢不由陳保管，陳欣慰稱終於解開這些日子的疑惑。最後他也強調，連聯醫前副院長翁林仲都願意來證述難道會有不法在裡面嗎？他也向媒體透露，將會再傳一位證人，訴訟程序進入言詞辯論他會好好再向法官表示意見。

辣模遭調戲組「安全帽堂口」討公道　西瓜刀＋電擊棒逼賠30萬

星二代惹禍！王中平帥兒從大陸買進50盒電子霧化煙彈　認罪獲緩起訴

ET快訊
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人夫「硬不了」控訴16年無性生活　妻子吐真實原因大逆轉

快訊／高雄17歲少年離奇墜樓　巨響！鄰居發現⋯他倒臥大樓地面

快訊／移工疑騎電動車闖平交道！卡區間車車底　屍塊散落慘亡

疫情害失業…美乳熟女下海掏金　警等男客「腿軟開門」立即逮人

爸爸跟女友外出採買　回家9歲女兒已成焦屍崩潰：我很晚才有她！

女同鄉辱「你就像條狗」　移工4刀刺死她！躲山區9小時被逮

新店隨機殺人案判死刑後二審首開　王嫌4次鞠躬：我很抱歉

「特殊交友圈」半套店高顏值男撐場　警登門驚見3組正「連結」　

進出監獄6次戒不斷毒癮　他改當盤商被盯上…搜出海洛因+槍彈

小開援交直播主變情侶　1年後她求放生...嗆「渣男、靠爸族」挨告

吳宗憲邊唱歌邊亂入Sandy直播　他一看鏡頭驚訝：蛤！才1千多人喔

網友標戴資穎評3點「失誤太多」　她罕見說重話：站場上的不是你

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚！」　艾成吐實：我失去了感受，我會改

經濟部證實2人註冊麟洋配決勝點 王齊麟打臉設計師：沒意願配合！

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

超豪華COVER！王子、郭雪芙合唱　挑戰《鬼滅之刃》《鬼怪》等4語夯劇主題曲

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

魏哲鳴《賀先生》戀愛腦開竅「釣魚吻.高爾夫吻」　一本正經撒嬌「打史妳～」...胡意旋白眼：分手！

王思佳曝老公「全程陪產+錄影」：4K的　產後他「猛盯女兒」..怨：沒看過我半眼

利路修火速切割「違反一中原則」品牌！　陸網瘋讚：利老師三觀正

人夫「硬不了」控訴16年無性生活　妻子吐真實原因大逆轉

快訊／高雄17歲少年離奇墜樓　巨響！鄰居發現⋯他倒臥大樓地面

快訊／移工疑騎電動車闖平交道！卡區間車車底　屍塊散落慘亡

疫情害失業…美乳熟女下海掏金　警等男客「腿軟開門」立即逮人

爸爸跟女友外出採買　回家9歲女兒已成焦屍崩潰：我很晚才有她！

女同鄉辱「你就像條狗」　移工4刀刺死她！躲山區9小時被逮

新店隨機殺人案判死刑後二審首開　王嫌4次鞠躬：我很抱歉

「特殊交友圈」半套店高顏值男撐場　警登門驚見3組正「連結」　

進出監獄6次戒不斷毒癮　他改當盤商被盯上…搜出海洛因+槍彈

小開援交直播主變情侶　1年後她求放生...嗆「渣男、靠爸族」挨告

他爆料「工地內幕」！施工品質對不起上漲房價　屋主看了會中風

人夫「硬不了」控訴16年無性生活　妻子吐真實原因大逆轉

「小清新」文姿云東奧摘銅　空手道霸氣在職棒開球

快訊／快躲好！盧碧催生「颮線」夜襲南台　4大警報齊發：防強風雨

快訊／擬下禁令「打過2劑」才給入境　美國官員正式回應了！

快訊／台灣疫情趨穩！新加坡允許旅客抵境篩檢「陰性免隔離」

高雄氣爆、小林村救援都有牠！搜救犬卡拉安詳過世　最後日記超惹淚

七夕必搶限定美妝！YSL「小黑條」奢華禮盒、嬌蘭紅絲絨唇膏買4送5

買長榮上船！借10萬「假紓困真炒股」下場曝光　他急壞求助

南韓輸球「不列隊」、贏球插旗示威　留日本隊在場上鞠躬

麟洋比愛心！小戴尬露「夠了喔」　周天成見幻象熱焰彈：感覺好貴

社會熱門新聞

爸爸外出採買　回家女兒成焦屍崩潰

高雄17歲少年離奇墜樓　倒臥大樓地面

移工闖平交道　屍塊散落慘亡

美乳熟女下海掏金　埋伏警等男客開門逮人

星二代從大陸買進電子煙彈　下場出爐！

即／診所詐領健保費上千萬　醫師及負責人收押

2頂級餐廳提告拒米其林評鑑　選美比賽不能強迫參加

即／鳳山「圳溝便道崩塌」　居民嚇喊：金恐怖

空軍少校總統府下跪陳情畫面曝！督察長帶回輔導

即／台中中區涵洞施工意外！　5工人無呼吸心跳搶救中

極樂美體館「開放內用」　選妃：雪胸緊身妹來了

雲豹甲車弊案　驗收技術員收賄遭重判入獄

人夫控訴16年無性生活　妻子吐真實原因大逆轉

偷穿「上尉軍便服」　中士爽拍激戰片

更多熱門

相關新聞

外送員闖紅燈迴轉遭罰1800元！拒簽罰單

外送員闖紅燈迴轉遭罰1800元！拒簽罰單

湯姓外送員2020年12月20日晚間7時許，送餐行經北市內湖區東湖路、康樂街口時，因違規闖紅燈迴轉，遭警方攔查，開罰1800元，怎料，他當下卻拒簽罰單，並於事後提起訴訟，主張自己是未遵守標線，而非闖紅燈。對此，士林地院勘驗警方密錄器畫面後，不採信湯男說詞，駁回告訴，可上訴。

「不想鬧大就給60萬」　警帶哥恐嚇取財雙雙收押

「不想鬧大就給60萬」　警帶哥恐嚇取財雙雙收押

夫出差菲律賓一去43年　妻心寒放生

夫出差菲律賓一去43年　妻心寒放生

蘇大媽大鬧台北轉運站　拒繳罰金臉又腫了

蘇大媽大鬧台北轉運站　拒繳罰金臉又腫了

家暴男「送3顆子彈」給家人　入獄繼續亂

家暴男「送3顆子彈」給家人　入獄繼續亂

關鍵字：

陳立奇北市聯醫藥劑部士林地院貪汙治罪條例職務機會詐取財物罪

讀者迴響

熱門新聞

魏如萱「刪光奧運文」挨轟　長文吐真實心聲

文姿云要嫁了！愛情長跑11年男友身分曝

官媒聲援小S　斥大陸網友「亂扣台獨帽子」

鬼門開最後倒數　民俗專家曝六大禁忌不信邪、當心卡到陰

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚」

柯宇綸嘆「可惜小S選擇保護自己」　曝風波唯一解法

福原愛採訪中哽咽：可以活到現在，是中國人支持

文姿云落敗對手含淚捧臉對話　她笑了

盧碧還ㄍㄧㄥ著！豪雨紫爆恐發警報

市長咬選手金牌　東奧組委會回應

女童溺水狂掙扎　母顧吃便當「溺斃才驚覺」

小S表態非台獨　謝和弦開嗆：兒子怎敢回家吃飯？

王瞳崩潰「8點半睡有什麼夫妻生活？」

爸爸外出採買　回家女兒成焦屍崩潰

英拳擊手奧運摘銀卻拒戴銀牌　原因曝光

更多

最夯影音

更多
吳宗憲邊唱歌邊亂入Sandy直播　他一看鏡頭驚訝：蛤！才1千多人喔

吳宗憲邊唱歌邊亂入Sandy直播　他一看鏡頭驚訝：蛤！才1千多人喔
網友標戴資穎評3點「失誤太多」　她罕見說重話：站場上的不是你

網友標戴資穎評3點「失誤太多」　她罕見說重話：站場上的不是你

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚！」　艾成吐實：我失去了感受，我會改

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚！」　艾成吐實：我失去了感受，我會改

經濟部證實2人註冊麟洋配決勝點 王齊麟打臉設計師：沒意願配合！

經濟部證實2人註冊麟洋配決勝點 王齊麟打臉設計師：沒意願配合！

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面