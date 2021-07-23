老公出差菲律賓一去43年　妻揭「離家導火線」心寒放生

記者黃翊婷／台北報導

台灣女子小美（化名）與荷蘭籍男子阿杜（化名）在1975年公證結婚，沒想到婚後3年對方口頭告知要去菲律賓出差，至今音訊全無，她苦等43年都沒有傳來好消息，這才心寒決定訴請離婚，並在今年7月獲得士林地院法官裁定准許。

▲阿杜自1988年後就沒有入境台灣的紀錄。（示意圖／記者李毓康攝，與本案當事人無關）

小美在判決書中主張，和阿杜是在1975年7月間在台灣的法院公證結婚，婚後一起待在北部生活，起初感情還算融洽，但1978年間雙方因故發生爭執，丈夫口頭告知因為工作關係要到菲律賓出差數日，之後便離家了。

小美在家等了又等，都沒有收到阿杜的消息，急得四處探聽也找不到下落。算一算雙方分離至今已有43年，她認為這樣的行為已經算是惡意遺棄，這才終於心寒，決定向士林地院訴請離婚。

而面對上述指控，阿杜經過合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明。士林地院法官認為，台灣、荷蘭雙方往來頻繁，交通無阻，況且阿杜曾在台灣與小美同住，來台應訴應該沒有不方便的地方，他卻選擇沉默不回應。

法官接著指出，經過調查，確認阿杜自1978年離家後，就未曾再與小美聯絡，從1988年至今，也沒有入境來台的紀錄，他放任妻子在台獨自謀生，全程不聞不問，當然也沒有盡到分擔家庭生活費用的義務，堪認是惡意遺棄且狀態持續中，最終裁定准許女方的訴求，判兩人離婚，全案仍可上訴。