快訊／行政院拍板放寬贍養費限制　「協議離婚」5年內可請求

記者陳家祥／台北報導

為符合消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）意旨與實際需求，政院5日通過「民法親屬編部分條文修正草案」，未來離婚要求贍養費，不再有「判決離婚」、「無過失」的限制，「協議離婚」也可請求贍養費。

▲政院修法放寬贍養費請求限制。（示意圖／123RF）



蘇貞昌5日在院會裁示通過，送立法院審議。本次修正案是為落實「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）」，讓離婚而陷於生活困難者，得向他方請求贍養費，補償其對婚姻家庭的貢獻。

政院表示，為通盤檢討贍養費制度，以符合消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）第29號一般性建議之意旨及社會實際需求，5日行政院院會將提案，討論法務部擬具「民法」親屬編部分條文修正草案，將現行請求贍養費限於「無過失」及「裁判離婚」之要件予以刪除。

根據修正的內容，明定贍養費請求權及未到期之定期金給付，因贍養權利人再婚或死亡而消滅；贍養費之給付程度應依「贍養權利人之需要狀況」及「贍養義務人之經濟能力」而為權衡；明定贍養費請求權自離婚時起5年間不行使而消滅。

法務部認為，離婚後的贍養費給付乃離婚效力之一，不宜因「判決離婚」、「協議離婚」等而有差異，因此刪除「判決離婚」、「無過失」的限制，放寬為請求贍養費不限於判決離婚，經「協議離婚」也可請求贍養費。