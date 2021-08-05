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小S挺奧運國手被出征　黃適卓：藝人該學選手「挺直腰桿」賺錢

▲黃適卓籲挺奧運國手被小粉紅出征藝人，以選手為榜樣挺直腰桿賺錢。（圖／翻攝黃適卓臉書）

▲黃適卓籲挺奧運國手被小粉紅出征藝人，以選手為榜樣挺直腰桿賺錢。（圖／翻攝黃適卓臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

藝人小S因為支持我國選手而被中國商業抵制，戰狼小粉紅的烽火延燒到蔡依林、徐佳瑩、柯佳嬿等其他藝人身上，如同數月前「新疆棉」事件重演。前立委黃適卓4日在臉書上公開說，小粉紅五毛找各種理由指稱辱華的攻擊，凸顯對中交往紅利的好日子早已遠去，這次藉奧運為由，殺雞儆猴整肅藝人。

黃適卓強調：「這次，我不會聲援被中國五毛攻擊的台灣藝人，因為他們必須開始思考讓自己挺直腰桿站起來。」黃適卓說，與其舔跪中國受人污辱威脅，不如站在自己的土地上，以世界為市場，把全球當舞台，讓你的表演能量和創作力被世界各國家都看見。韓國日本的娛樂產業都做到了，我們的運動選手也都抬起頭來喊出自己的國家，我們期待台灣的藝人也要思考，以後怎麼站著賺錢！

黃適卓說：「無論是藝人、銀牌國手，或是前首富，只要違逆黨的意見或抵觸中國國族主義，下場就是被撕碎。相比這些慘遭整肅的受害者，有幸逃出中國市場的台商、台港藝人都心有餘悸。像是多年前不惜違背台灣法規偷跑設廠的曹興誠，昔日高唱前進中國，現在卻成為指標性的反中大將，足可表明中國的政經自由前景黯淡。」

黃適卓在臉書強調，台灣不需要因為中國的龐大而自卑，只要勇敢呈顯出最好的自己，堅毅面對所有的挑戰，就能博得世界的認同與友好。不只在奧運的賽場上，台灣與世界的互動，都適用這個道理。

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