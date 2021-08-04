幻象2000伴飛東奧英雄　李來希：坦克、軍艦一起上如何？

▲幻象2000伴飛迎接奧運國手凱歸。（圖／軍聞社提供）

記者柯沛辰／綜合報導

東奧中華隊李洋、王齊麟、戴資穎等國手4日搭乘華航班機返台，總統蔡英文指示國防部派遣4架幻象2000伴飛。對此，全國公務人員協會前理事長李來希4日晚間在《ETtoday新聞雲》臉書留言質疑「這是中華民國空軍應有的任務嗎？」引發熱議。

國防部發言人史順文表示，奉總統指示，比照2018年亞運，由空軍伴飛國家的英雄回國，能迎接國家英雄回來，是國軍的榮幸，考量後續颱風可能造成的影響，今天可能是天候比較允許的狀態，空軍會在飛安第一、戰備任務優先的前提下，全力達成任務。

新聞一出，李來希隨即在《ETtoday新聞雲》臉書貼文下方留言，「這是中華民國空軍應有的任務嗎？是什麼人返抵國門需要空軍保護，他們有危險嗎？」、「大砲、坦克、軍艦一起上，如何？」

▲李來希質疑，「這是中華民國空軍應有的任務嗎？」（資料照／記者周宸亘攝）

有網友不以為然，留言反問「中國戰機每天繞台，怎知沒危險？」、「台灣英雄凱旋歸國伴飛榮耀你懂不懂啊」、「人家為國爭光，你只在乎你的退休金，等你當執政黨再來嘴」、「國家英雄值得體面的歡迎，不是那些妖魔鬼怪之輩」。

不過，也有人支持李來希的說法，「彌補經濟艙造成的危機，反正花政府的錢」、「戰機要用很多油，用來買疫苗多好」、「說繞台的，還是多關注國軍貪瀆狀況吧，笑死了，可憐蟲，一輩子活在阿共陰影下」、「幻象2000起飛落地一小時要近百萬台幣，四架四百萬，拿百姓稅金做錦上添花的無聊事」掀起熱議。

▼李來希在新聞雲貼文留言。（圖／翻攝自臉書）

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