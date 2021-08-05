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心好累！3對星座CP「戀愛談得很坎坷」　你們還在一起嗎

0,圖中當事人已離職無法繼續授權使用。

▲情侶交往期間都在吵架？（示意圖／非本新聞當事人）

記者李佳蓉／綜合報導

有句話說「相愛容易相處難」！一段感情若發展不順，交往時爭吵比和睦時間來得多，就得好好考慮是否還要繼續在一起。堅持下去可能會走向2種結局，第一是苦盡甘來，攜手迎接下半生；另一種則是悔不當初。陸媒《星座屋》也統整出3對星座CP，戀情相當坎坷，因價值觀、性格差異，心煩心累的情緒填滿相處時光。

1.獅子座&雙魚座

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別以為會高調曬恩愛的獅子，為人處事也是如此，傳統的他/她不論取得什麼成績，都只願意和家人分享；反觀雙魚們朋友圈沒斷過，一件小事情也能發表眾多感想。對於注重隱私的獅子來說，是難以適應的關鍵，兩人總是為了該不該「分享」而爭吵。

▲情侶，吵架（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲價值觀差異甚大的你們，徹底體會到相愛容易相處難嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

2.雙子座&處女座

一向隨心所欲做自己的雙子座，不喜歡被約束與安排；而另一半處女座則個性相反，只喜歡「提前規劃好」的事，以防手忙腳亂。這點讓彼此都難以接受，雙子座認為這樣的生活太累了；而處女座則時時想在對方的生活中插上一手，雙方難持統一意見，也因此時常鬧得不開心。

3.牡羊座&巨蟹座

對於「家」特別嚮往的巨蟹座，要的是安定！因此一旦認定你後，就想走入婚姻，然後開始過著柴米油鹽醬醋茶的生活。但追求自由的牡羊座可不這麼想，憂心婚後事事受限制的他/她，只要一談及結婚，都會找藉口脫逃。難以達成共識的兩人，即便再愛對方，也會因觀念差異，相處起來有些疙瘩。

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