選老公她們最在行！最會挑「婚姻潛力股」TOP5星座女

▲總是羨慕別人的男友、老公嗎？來看看「婚姻潛力股」要怎麼挑。（示意圖／CFP）



生活中心／綜合報導

有句話叫「別人的老公永遠都不會讓人失望」，反觀自己的另一半卻是豬隊友，到底挑老公時要注意哪些細節呢？《科技紫微網》整理出最會挑「婚姻潛力股」TOP5星座女，快來跟她們學習如何找出潛力股！

金牛座：精挑細選



[廣告]請繼續往下閱讀...

「做比說重要」務實派的金牛女相當注重另一半是否能做到自己曾經說過的話，她們有自己的評分標準，很清楚自己想要跟哪種類型的對象共度一生，因此她們的另一半，一定是經過層層選拔、精挑細選，整體條件與表現都很優秀，是個可以依靠的好對象，常常會讓身旁朋友羨慕不已。

處女座：眼光犀利

想要得到處女女的心，可以說是非常不容易！處女女善於觀察與分析，看人的眼光通常都很毒辣，會從很多小細節去考驗對方，像是走路的時候有沒有讓她們走內側、對方有沒有記住自己的習慣等等，她們會透過日常小事去分析去對方的格和內涵，來決定對方值不值得托付終身，因為挑出來的對象幾乎接近完美。

獅子座：起點較高

對自己要求很高的獅子女，對另一半要求也是相當高，一定要是一樣優秀的人，才有辦法入獅子女的眼，她們雖然重顏值，但是更加注重人品與上進心，還有一點很重要，她們需要不會限制也不會阻礙她們去成長的對象，因此，獅子女總是能找到能力優秀又很寵愛自己的對象。

摩羯座：懂得取捨



對於成熟理性的魔羯女來說，外表只要看得順眼就好，「人品」才是重要關鍵，對方一定要人品好才有發展機會，能力部分只要看得到上進心就可以，因為她們很有遠見，比起績優股，她們更喜歡潛力股，選定一個潛力股對象，一步步陪著對方一起成長，這是屬於摩羯女的浪漫與堅持。

水瓶座：理性分析



雖說「情人眼裡出西施」，不過向來理性的水瓶女，是不會被愛沖昏頭的，能被水瓶座選中的對象，必定在內涵、個性方面都與水瓶互補，還能包容她不按牌理出牌的習性，另外，另一半還必須在感情裡有點黏又不會太黏，如此一來才能愛得從容、維持得長久。

