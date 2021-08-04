Delta疫情擴散多省　陸宣布：非緊急「暫不簽發出入境證件」

▲上海浦東機場。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家移民管理局4日下午宣布，為嚴防疫情輸入，即起嚴格限制非緊急、非必要的人員跨境流動，進一步加強宣傳引導，從嚴審批簽發公民出入境通行證件。

大陸國家移民管理局邊防檢查管理司司長劉海濤表示，當前，境外疫情的反彈非常明顯，「外防輸入」面臨著嚴峻形勢，國家移民管理局密切關注全球疫情的走勢，在前期工作的基礎上，將強化口岸邊境的出入境管理，嚴防疫情的輸入，強化了各項措施，織密築牢「外防輸入」的防線。

劉海濤指出，將進一步嚴格口岸邊境的管理，在空港口岸，對境外航班實施專區查驗，嚴格入境人員出入境的檢查，嚴密進出口岸管理區人員的查驗管理；在海港口岸，嚴格國際航行船舶及人員的管理措施，實施非必要不登陸、不登輪、不搭靠的管理措施；在陸地口岸，嚴格執行「客停貨通」的政策，實行嚴格的出入境管理和防疫管理措施，在邊境一線保持最高等級的防控，嚴密巡查防控，嚴把邊境國門。

劉海濤提到，將嚴格限制非緊急、非必要的人員跨境流動，進一步加強宣傳引導，從嚴審批簽發公民出入境通行證件。

劉海濤表示，將嚴厲打擊跨境違法犯罪活動，深入開展打擊妨害國（邊）境管理犯罪專項鬥爭，嚴查嚴打組織偷私渡違法犯罪活動，嚴懲偷渡引帶人員，堅決防止疫情由非法入境人員輸入境內。

劉海濤強調，加強與周邊國家和地區的執法合作，通過與陸地毗鄰國家和地區的邊防、出入境、移民管理部門開展聯合巡邏、聯合執法，強化邊境管理區的管理，共同打擊非法越境等違法犯罪活動。

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