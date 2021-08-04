AZ疫苗今天再配52.5萬劑！第五輪打莫德納　莊人祥揭剩餘疫苗量





▲AZ疫苗接種，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

第四輪疫苗接種正在進行中，指揮中心今日再配送52.57萬劑給各縣市接種疫苗預約以及國高中教師、補教業者；第五輪則提供莫德納51.9萬劑給55歲以上第九類等族群。指揮中心發言人莊人祥公布目前疫苗所剩數據，中央、地方還有93萬8千劑AZ，莫德納則還有66萬多劑。

第四輪「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」預約7月30日至8月6日施打各地方政府所需AstraZeneca COVID-19疫苗數量，已於7月28日配送第一批24.31萬劑，預計於明今日再配送52.57萬劑，總計76.88萬劑。

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這一批配送數量除依據此期施打需求數配送，並依據各縣市還未接種的國、高中教師及補教業者人數增配所需疫苗，請地方政府衛生局確實依據預約平臺已預約人數撥配疫苗，其餘數量亦請確實提供國、高中教師、補教業者及已接種第一劑疫苗且間隔滿10週者(不限年齡)接種。

指揮中心公布最新第五輪將提供莫德納疫苗，預估符合資格人數51.9萬人，其中能接種第一劑的是7/19中午12時之前登記打莫德納的「65歲以上長者」以及「55歲以上第九類對象」，一共45.1萬人。從8/5上午10點開放預約，8/11開始接種。