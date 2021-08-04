快訊／戴資穎歸國「幻象2000伴飛」　超清晰視角曝光：太帥了吧

網搜小組／劉維榛報導

羽球神團「麟洋CP」與羽球后戴資穎光榮歸國，而小戴剛剛也曬出搭機IG限動，只見幻象2000戰鬥機在一旁帥氣飛行，超清晰視角曝光了，讓她直呼「太帥了吧！」

▲幻象2000戰鬥機伴飛，超過癮！（圖／翻攝自戴資穎IG）



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▲戴資穎看得目不轉睛！（圖／翻攝自戴資穎IG）

另外，王齊麟也在IG秀影片，窗外也有兩台幻象2000戰鬥機伴飛，讓一票粉絲暴動。現在羽球神團皆已下飛機，三人也超萌合拍，紛紛讓網友笑虧，「​典哥怎麼沒有來」、「小戴沒有戴上銀牌」、「小戴：夠了喔」、「都辛苦了！很棒喔」、「​李洋金門之光」。

▲網友眼尖，戴資穎胸前沒戴銀牌！（圖／ETtoday直播）



對於國手返國受高規格的禮遇，軍事專家施孝瑋透露，此次空軍派出4架幻象2000戰鬥機，以及特別加派一架預備機及一架攝影機，共6架幻象升空，若以每小時70萬的飛行成本來說，而整個航程時間大約為1個半小時左右，粗估總成本大約為630萬左右，且還不包含人事、後勤補保、維修及施放熱焰彈的費用。

對此，國防部發言人史順文回應，這是總統蔡英文指示，比照2018年亞運，由空軍伴飛國家的英雄回國，能迎接國家英雄回來，是國軍的榮幸。

▼幻象2000迎接選手返家！（圖／翻攝自王齊麟IG）

