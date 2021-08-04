今增20例本土「分佈3縣市」　新北市14例最多！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增21例COVID-19確定病例，分別為20例本土及1例境外移入；另確診個案中無新增死亡。個案分布以新北市14例最多，其次為臺北市5例、桃園市1例；其中16例為已知感染源、4例關聯不明將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增20例本土病例，其中16例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為9例男性、11例女性，年齡介於20多歲至70多歲，發病日介於今年7月24日至8月3日。

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▲▼0804新冠確診個案及疫情趨勢圖。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月2日累計公布14,503位確診個案中，已有12,957人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.3%。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,128,419例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,111,269例排除)，其中15,742例確診，分別為1,275例境外移入，14,414本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計108例移除為空號。

自2020年起累計791例COVID-19死亡病例，其中783例本土，個案居住縣市分布為新北市393例、臺北市297例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。