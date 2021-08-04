邀吳亦凡代言「給重新做人機會」對話流出　哪吒汽車火速道歉止血

▲哪吒汽車市場負責人彭鋼因不當言論遭開除。（圖／翻攝中新經緯網）

記者魏有德／綜合報導

大陸電動車品牌「哪吒汽車」近日流出一張公司品牌中心管理群的對話截圖，市場負責人彭鋼建議，「給吳亦凡一個機會，官宣請他做代言人？」彭鋼還指，「這事五分鐘出圈，其實可以試試，大不了，回頭官方道歉開除相關人員。」對話流出後，引起網友一陣反彈，哪吒汽車也火速道歉，並開除彭鋼以平息眾怒。

▲大陸電動車品牌哪吒汽車。（圖／CFP）

《中新經緯》報導，針對品牌工作群討論內容時，公司員工提議請吳亦凡做代言人一事，哪吒汽車聲明，個別人員相關言論嚴重挑戰社會價值觀，帶來極其惡劣的影響，決定立刻開除市場負責人彭鋼，群裡所有發表不當言論的人員同時開除。

▲哪吒汽車高管蹭吳亦凡話題對話紀錄流出。（圖／翻攝中新經緯網）

根據聊天截圖顯示，彭鋼提議，「是不是要給吳亦凡一個機會，官宣請他做代言人，告訴大家給他一個機會，壞人也需要機會...哪吒精神就是給所有人重新做人的機會。」對於彭鋼的提議，群組裡有人點讚，也有人表示，「就是要不斷製造熱點，做錯了也可成為熱點，道歉還是熱點...。」

彭鋼還提到，「這事五分鐘出圈，其實可以試試，大不了，回頭官方道歉開除相關人員。」結果，這段對話流出後，被開除的是彭鋼自己，連帶群內回應的同事也遭開除。

哪吒汽車在官方微博發出聲明表示，公司始終相信，企業應該擁有正確的價值觀，履行應該有的社會責任，請大家監督。公司將深刻反省，抓好員工思想教育，在此，向社會表示誠懇的歉意。

