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民調：近5成人認為台灣應「親美」　僅16%認為「要靠大陸近一點」

▲▼中華民意研究協會民調,兩岸關係。（圖／翻攝中華民意研究協會）

▲近5成人認為台灣應與美國近一點。（圖／中華民意研究協會，下同。）

記者蔡紹堅／台北報導

中華民意研究協會4日公布最新民調，對於「美中台關係」的看法，有49.7%的人認為台灣應該與美國靠近一點、16%的人認為應該與中國大陸靠近一點。但在「中國大陸市場對台灣經濟發展有無幫助」的選項中，有74%的人認為有幫助、14.2%的人認為沒幫助。

兩岸關係方面，調查顯示，51.2％的民眾認為蔡英文總統執政5年多以來，兩岸關係變得比較差，僅有4.9％的民眾認為變好，比例相當懸殊。但即使如此，還是有50.6％的民眾認為這5年多以來，兩岸關係還是「維持現狀不變」，另外約有32.2％的民眾認為是愈來愈走向「台灣獨立」。

調查也顯示，有35.7%民眾支持以「九二共識」作為兩岸交流的基礎，也有35.0%表示反對。但經過交叉分析發現，對於「九二共識」的態度存在世代與黨派的高度歧異，國民黨的支持者有71.8%支持「九二共識」，民進黨的支持者則有59.5%反對「九二共識」，而無政黨傾向者，支持與反對的比例為25.0%與33.1%。交叉分析中也呈現，年齡層越低，對於「九二共識」的態度傾向質疑。

▼5成人認為蔡英文總統執政5年來，兩岸關係為「維持現狀」的情況。

▲▼中華民意研究協會民調,兩岸關係。（圖／翻攝中華民意研究協會）

在「中國大陸這個市場對台灣的經濟發展有沒有幫助」這個問題方面，有高達74％的民眾認為有幫助。但對於台灣在「美中台關係」中的位置，卻有49.7%民眾認為台灣應該與美國靠近一點、只有16%的人認為應該與中國大陸近一點。

中山大學政治學研究所特聘教授廖達琪表示，從這份民調可發現，台灣整體人民的想法是「親美疏中」，但是在經濟貿易往來方面，還是希望好好進行，「經濟上可以賺錢當然要去，但在政治上面，我們靠美國一點，疏遠中國大陸一點，但又不希望搞得太僵。」

廖達琪認為，這份民調顯示了台灣人的集體智慧，蔡英文雖然把兩岸關係搞得不好，但是對於未來的兩岸關係，大家還是希望「維持現狀」，因為大家知道，國民黨不可能搞「統」，因為美國不會肯，但民進黨也不可能搞「獨」，因為美中都不會肯，「所以最大的範圍，就是維持現狀，不管哪個黨上來都是維持現狀。」

此民調為中華民意研究協會於7月27日至8月1日晚間18時至22時進行的，抽樣方法採用市話及行動電話雙底冊調查，成功訪問有效樣本1088位。

▼超過7成人認為大陸市場對台灣經濟有幫助。

▲▼中華民意研究協會民調,兩岸關係。（圖／翻攝中華民意研究協會）

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