「櫃姐雙染疫」遠百連關兩間！　寶慶、板橋中山8／4停業

記者蔡惠如／綜合報導

雙北宣布餐飲解禁第二天，遠百旗下兩間分店「寶慶店」、「板橋中山店」今（8／4）卻宣布同時停業，遠百表示因有專櫃同仁確診，依法須停業消毒一天，板橋中山店並依新北市政府要求進行全員快篩。據悉兩位櫃姐是姐妹關係，導致遠百一次關閉兩間百貨。

▲遠百寶慶店與板橋中山店有櫃姐確診，停業一天，本圖為板橋中山店。（圖／記者呂佳賢攝）

雙北從昨（8／3）解禁餐飲內用，卻一連爆發3名櫃姐確診，昨台北101購物中心美食街中午還人聲鼎沸，晚間6點突然宣布緊急休館，因在5樓有專櫃人員確診。今遠百旗下2間百貨包括寶慶店、板橋中山也宣布停業。

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遠百表示，8／3晚間獲知專櫃同仁因家庭群聚確診COVID-19，遠東百貨板橋中山店、寶慶店8／4全日停業一天。在獲報有確診個案時，兩店已經進行重點及全館消毒，板橋中山店8／3及8／4晚間都將全館大消毒。

▲因應新北市政府規定，板橋遠百停業一天員工做PCR篩檢。（圖／記者呂佳賢攝）

而板橋中山店8／4日同步全員，包括自營同仁、專櫃及承攬人員約800人進行篩檢，依新北市政府規定，8／5日恢復營業，從業人員須持快篩陰性證明入館。業者表示，另也鼓勵員工盡速施打疫苗，館內外加強執行防疫措施，每周進行兩次大規模清消，以保障賣場環境安全，一起平安度過疫情。