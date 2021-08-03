快訊／台中汽旅驚傳兇殺！27歲男陳屍房內　員工整理房間嚇壞報警

記者柯振中、鄧木卿／台中報導

台中市太平區3日發生命案，27歲康姓男子與3名男子有債務糾紛，相約北屯某汽車旅館談判，遭到毆傷、架離現場。康男被架上車子，在車內抵抗，被衣物塞住口鼻窒息身亡，又被載到另一間位在太平的汽車旅館棄置。3人犯案後不久，主動向警方自首，目前全案正在偵辦當中。

▲康男遭3人圍毆，最後被悶死在車上。（圖／記者鄧木卿翻攝）



警方調查，康男因為網路簽賭的財務糾紛，3日下午4點與19歲張姓男子、19歲蔡姓男子、20歲邱姓男子，相約到北屯某旅館談判，過程中遭到3人毆傷、強制帶離現場。康男被強押上車，開始奮力反抗，遭到衣物塞住口鼻，最後在車上窒息身亡。

3人發現康男死亡，開車到太平區某汽車旅館，將遺體棄置，房務人員3日下午5點打掃時，發現狀況並報警處理。警方獲報後不久，3人開著車主動到警局投案，目前全案仍在偵辦當中，詳情仍待釐清。

▼康男因為網路簽賭的財務糾紛，遭3人圍毆，最後被悶死在車上。（圖／記者鄧木卿翻攝）



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