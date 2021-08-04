降級必備商品「環球Online」線上逛最安心！除菌、保養、家居、美食免運到府過好生活

▲環球購物中心推「環球Online」線上購物，優惠折扣吸引粉絲購物



消費中心／綜合報導

因疫情影響帶動「實體零售電商化」，也讓消費者越來越依賴線上購物，從美食、美妝到各大百貨通通陸續加入電商大戰，今年六月年中慶移轉到線上開打，環球購物中心也於七月份發表全新改版線上購物「環球Online」，疫情期間業績大幅成長近5倍。線上線下大串連，即日起至8月8日，環球「Online」線上購物也可以使用環球購物中心iMall會員點數折抵消費，iMall會員點數100點可折抵30元，每筆消費最高可折抵30%，消費1,000元最高可折抵300元。

隨著國內疫情趨緩，警戒降級，部分餐飲內用陸續開放中，民眾也逐步恢復上班通勤，從一開始的熱賣防疫物資到蔬菜箱、即時餐點等，現在民眾對降級後的必備需求更是出現明顯增加，「環球Online」分享網站熱銷4大商品，同時祭出三大優惠，包括「滿額免運」、「每日爆品3折起」、「天天搶百元折價券」，民眾網上買直接送到家，一指購物超方便，也讓降級後網路商機依舊居高不下。

日常防疫不可少 3C科技除菌設備加強保護

降級後，民眾重新回到正常工作往返軌道，日常生活防疫仍然是重要課題，在還沒回到疫前生活，添購3C科技除菌設備，能讓生活中更添一層保護，兼具輕巧、方便的SHARP車用自動除菌離子產生器，主打自動除菌離子功能，可「除菌」、「脫臭」和「美肌保濕」，使用空間為車內或是在個人辦公桌上；在車內使用，可利用附贈的夾式支架，置於車內冷氣出風口，透過車內空調循環，擴散自動除菌離子產生器，讓車內空間空氣品質更有保障；回到辦公室工作，還可以有空氣淨化與保濕功能；USB或行動電源皆可輕鬆使用，共有莓果紅、布朗尼、橙橘黃三款鮮豔色彩，使用時讓人心情更加愉悅。

●SHARP車用自動除菌離子產生器(3色) IG-KC1，原價3,790元，優惠價2,542元

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炎夏戴口罩快悶壞 肌膚補水對策搶救

炎熱的夏季，水分蒸發過快，疫情之下還要戴口罩，悶熱狀態讓肌膚好難受！網友大力推薦，OL的秘密保養口袋名單，據品牌表示每年熱賣百萬罐，來自法國南部的「雅漾舒護活泉水」在地底經過多年醞釀，吸收了地層中少量且珍貴物質，可舒緩、鎮定，加上極細緻噴霧，幫助每一吋肌膚都能均勻吸收，是疫情期間在辦公室工作或是長時間戴口罩的柔嫩肌膚的超強保養補給，讓網友們在要回辦公室之前紛紛先補上一打才安心。



●Avene 雅漾 舒護活泉水300ml 3+1入，原價3,200元，優惠價950元

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防疫宅在家 隨心所欲坐臥超愜意

今年防疫在家時間變長，除了工作時間之外，追劇、發呆、犯懶就是在家最常做的三件事。一直以來都給人清新、簡約特色的日本雜貨品牌「無印良品Muji」，在其公布的熱銷排行榜中，被笑稱「能把人變成馬鈴薯」的「懶骨頭沙發」榜上有名，內裡填充的超微粒泡棉展現獨特的坐臥感，不論橫放或縱放都能坐臥得無比舒服；加上多款

椅套可選擇，能搭配家中裝潢任意變換，也成為疫期期間熱銷逾百顆的防疫良伴，不管是坐著、躺著都能隨心所欲調整舒適位置。



●【MUJI 無印良品】懶骨頭沙發.本體+懶骨頭椅套組（多色可選），推薦價4390元

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全民追東奧 吃冠軍肉桂捲為中華隊加油

近年台灣掀起一股「肉桂捲」甜點熱潮，肉桂捲同時也號稱是瑞典的國民麵包，濃郁的特殊肉桂香氣配上濕軟的麵包，異國風味擄獲台灣甜點控們的心；而肉桂捲控的必吃口袋名單中，位於赤峰街中的「Miss V Bakery」更曾獲得媒體票選第一，Miss V Bakery的肉桂捲精心使用兩種不同肉桂粉製作，入口柔軟帶點韌性，每一口都飽含溫和肉桂香氣十分迷人；最受歡迎的「焦糖黏黏包肉桂捲」滿滿的核桃，整體口感既像麵包又像蛋糕，相當特別；店家強調無添加防腐劑，吃起來更安心。疫情期間，不用去現場排隊，網路四款口味直接送到家，在家吃冠軍肉桂捲，悠閒享受下午茶。

●【Miss V Bakery】Miss V優惠組（肉桂捲＋司康禮盒），原價660元優惠價618元

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