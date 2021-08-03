　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

苗65歲以上第2劑接種　18鄉鎮設85據點可「臨櫃預約登記」

▲縣府衛生局設立「疫苗登記預約服務中心」，提供預約專線，也在18鄉鎮設立臨櫃櫃台，協助長者完成意願及預約登記。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲縣府衛生局設立「疫苗登記預約服務中心」，提供預約專線，也在18鄉鎮設立臨櫃櫃台，協助長者完成意願及預約登記。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

中央流行疫情指揮中心宣布，苗栗縣3日無新增案例。至於疫苗部分，苗栗縣截至8月2日累計接種15萬2,366人次施打疫苗，疫苗接種使用率高達101.44%，疫苗覆蓋率33.04%。另外，縣府也表示，65歲以上長者施打第2劑疫苗將可上網登記，亦可利用臨櫃服務，由專人協助完成預約登記。

苗縣府衛生局表示，65歲以上長者施打第2劑疫苗部分，目前中央僅規劃用批次方式接種，未來若中央同意決定循第1劑造冊製發通知單模式，或其他批次方式接種，縣府也已做好準備，衛生局也將依據中央分批撥配疫苗數量，一一通知長者施打的時間和地點，讓大家盡速完成第2劑接種。

衛生局強調，苗栗縣在6月15日起執行85歲以上長者疫苗接種，依中央公告1、2劑間隔時間需要10至12週計算，6月17日以前接種第1劑的長者預計8月26日起至9月7日可打第2劑。已打第1劑的長者，除了可請家人協助上網登記，亦可利用現有第一線有臨櫃服務的機關單位，由專人協助完成預約登記。

另外，為服務縣內高齡長者及不熟悉電腦網路操作的民眾預約疫苗登記，衛生局設立「疫苗登記預約服務中心」，提供預約專線，民眾只要撥打專線，提供「姓名、身分證號、健保卡號、手機號碼、疫苗種類與接種區域」，就會有專人協助完成登記，目前服務期間預計是8月5日上午10時至8月7日上午10時，專線服務時間為中央公布每一輪疫苗意願登記及預約的期間，請民眾留意苗栗縣政府官網及縣長徐耀昌臉書訊息。

由於苗栗縣目前長者意願登記比率仍不高，縣府已設85個服務據點分別於18鄉鎮市公所、戶政事務所、衛生所、6鄉鎮市地政所、17鄉鎮市農會、南龍區漁會、通苑區漁會、稅務局總局及稅務局竹南分局、志願服務推廣中心、社區培力育成中心、毒衛中心、長照中心等機關單位，皆設立疫苗預約專線及專一臨櫃櫃台，積極協助身邊長者完成意願及預約登記，請民眾多加利用。

激殺約1.2折

►竹南工業區驚悚斷掌意外！男遭機台夾手　只剩一層皮送醫搶救　　

ET快訊
快訊／離譜施工！5人涵洞沼氣中毒險死　中市府重罰金額出爐
這家銀行有20名行員是退役運動員！　陳玟卉舉重摘銅另頒25萬
為「X men」群聚槓上！　柯文哲約陳其邁「出來切磋醫學」
快訊／新北+14足跡曝　台北101、遠百、家樂福、池上便當
快訊／北市百貨確診連爆內用取消？　柯文哲公布4點營運指引
陳時中怒飆記者「態度不健康」　鄉民看傻：支持明天繼續問
快訊／新北爆2起群聚取消餐飲內用？　侯友宜回應了
連換兩支iPhone都跳「1警告」畫面曝　苦主哭拿到機王
快訊／遠東百貨中山店員工確診　852人快篩出爐
快訊／北市+5「2例不明感染源」　12區確診分布曝光
LIVE／北市今+5！振興券再加碼　柯文哲最新說明
6架幻象2000迎接金牌選手　專家估計成本至少600萬元
快訊／新北14例感染源曝！　7看護工打過疫苗仍確診
快訊／新北+14「新莊最多」　侯友宜：多為某醫院、家庭兩群聚
下雨下成「黃番薯」！19縣市大雨特報　大雷雨狂轟三縣市
女記者質疑「高端」疫苗提問　陳時中動怒
AZ今再配52.5萬劑！第五輪打莫德納　指揮中心揭疫苗剩餘量
LIVE／新北+14「爆2起群聚感染」　侯友宜最新說明
盧碧直撲3縣市！暴風圈明進入台海　颱風引大雨北上
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

連日豪雨台南龍崎多處土石崩塌　崎頂村10餘戶民宅遭土石流侵入

雲林暴雨成災損家園　受災戶可減扣稅費

基隆地方產業創新研發推動計畫　12家優質企業脫穎而出

大咖志工！基隆前校長廖達鵬推廣民俗體育　獲教育奉獻獎殊榮

立委蘇治芬勘查台糖圖資文卷移存　文化部承諾分期修復活化利用

娃娃機店未申請直接復業　警取締送裁罰

反復販毒執迷不悟再次被逮　歸仁警緝毒溯源斷毒根

台南國聖港燈塔鏽蝕嚴重　郭國文籲應積極維護並推展觀光

從居家學習到返校上課　基隆教育中心辦講座終結父母夢靨

婦坐地哭喊「沒車回去」　警聯絡家屬接回

外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動

大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

郭婞淳、李智凱兔子帽賣萌必蒐藏！　大爆練習祕密..小心槓鈴飛過去XD

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

車輛違停被拍照！早餐店員工爆氣 嗆民眾「檢舉達人是垃圾」還搶手機

模仿舉重女將大喊「馬英九」！　下秒扛紅桌落漆...摔地網笑翻

嘉義大淹水！池塘魚「偷溜大街上」　水深及膝...店家嘆：不知損失多少

連日豪雨台南龍崎多處土石崩塌　崎頂村10餘戶民宅遭土石流侵入

雲林暴雨成災損家園　受災戶可減扣稅費

基隆地方產業創新研發推動計畫　12家優質企業脫穎而出

大咖志工！基隆前校長廖達鵬推廣民俗體育　獲教育奉獻獎殊榮

立委蘇治芬勘查台糖圖資文卷移存　文化部承諾分期修復活化利用

娃娃機店未申請直接復業　警取締送裁罰

反復販毒執迷不悟再次被逮　歸仁警緝毒溯源斷毒根

台南國聖港燈塔鏽蝕嚴重　郭國文籲應積極維護並推展觀光

從居家學習到返校上課　基隆教育中心辦講座終結父母夢靨

婦坐地哭喊「沒車回去」　警聯絡家屬接回

山豬「脖子腫一圈」體重曝光！　曝6個月變化...經紀人：一碰有波浪

台版小長城！高雄休閒健行步道推薦　漫步「情之橋」俯瞰遼闊景緻

快訊／桃園特殊交友圈2確診足跡！2天搭客運「班次曝」、去過藥局

KS運彩分析／東奧男籃法國VS斯洛維尼亞　看好斯國獲勝

快訊／2天前上山接水管失蹤　高雄男遭沖3公里外美濃湖喪命

快訊／離譜施工！5人涵洞沼氣中毒險死　市府重罰欣中瓦斯30萬

快訊／確診友曾拜訪！桃園夫妻檔20天後「雙雙染疫」

太罕見！巨人隊捕手用面罩蓋球違規　直呼：好愚蠢！好糗

璞園破紀錄選到「第12輪」　SBL第19季選秀24人獲選

快訊／國1岡山交流道5大小車連環撞！　3人受傷嚴重回堵

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

地方熱門新聞

臺灣田徑「欄神」陳奎儒晉級　爸爸曝心情

台南地檢署與台南分署法拍會

萬巒豬腳街用餐遇大雨　遍尋不著愛車急報警

失意運將港邊喝悶酒　同行報警挽救

嬤想滙款給英國男友被喊卡　理由：別人匯得比妳多

網傳陳信宇涉剽竊作品糾紛　台南市府回應

婦坐地哭喊「沒車回去」　警聯絡家屬接回

台東x台北　熊讚熱氣球將現身熱氣球嘉年華

防風林女屍案　警漏夜逮捕男同事

台南東山絲瓜受雨害

蝦米？！迷途老人竟是通緝犯

議會停議為陳奎儒加油　張麗善：鄉親永遠是他後盾

第二劑莫德納開放1至3類與孕婦　11000人可接種

野生版「進擊的巨人」逛公園　兒曝：天氣太熱

更多熱門

相關新聞

「莫德納會等到死」！她加選AZ卻跳殘酷提醒

「莫德納會等到死」！她加選AZ卻跳殘酷提醒

中央流行疫情指揮中心昨（27）日宣布新冠疫苗施打意願登記系統重新開放意願登記，並新增高端疫苗選項，但眼看莫德納到貨速度遙遙無期，許多原先只勾選莫德納的民眾也趕緊加勾AZ選項。不過也有眼尖網友發現，AZ選項旁邊卻特別註明，「7/27起增勾或改勾AZ疫苗者，將於第三輪意願登記接種AZ疫苗之495萬人優先處理後，再接續處理。」

收到疫苗簡訊卻「資格不符」！　鄉民氣炸

收到疫苗簡訊卻「資格不符」！　鄉民氣炸

想疫苗登記「健保卡卻出事啦」　網笑：威力驚人

想疫苗登記「健保卡卻出事啦」　網笑：威力驚人

疫苗意願485萬人登記！169萬人勾都願打

疫苗意願485萬人登記！169萬人勾都願打

高虹安爆唐鳳疫苗預約平台「由民營公司建置」　被衛福部已讀不回

高虹安爆唐鳳疫苗預約平台「由民營公司建置」　被衛福部已讀不回

關鍵字：

第2劑疫苗登記85據點臨櫃

讀者迴響

熱門新聞

五倍券要來了！實體+數位同步發行　一招直接領現金

歐漢聲7年婚姻驚傳簽字離婚！夫妻失和狂吵架

限時5天！姓名「中7字」手搖飲免費喝

19歲小哈利正式出道！　伊能靜發文：你不再是我兒子

戴資穎、麟洋配下午返國　4架幻象2000將升空伴飛

貼文「戰勝台灣」遭出征！奧恰洛夫緊急刪字

颱風盧碧明逼近　放颱風假機率曝

中國奪金唱國歌　她「舉雙手比X」挨轟辱華

打疫苗不適！4種普拿疼「買這款就錯了」

才打BNT輝瑞！女歌手不幸確診「冒警示4症狀」

「輪胎蓋買賣」神秘經營30年　網猜老闆身份炸了

叫「俊傑家宇」免費吃龍蝦

「劇毒蟲」睡夢中叮咬！　一家三口亡

中國羽球「卧槽」女雙慘了！南韓羽協震怒投訴

快訊／輕度颱風「盧碧」生成

更多

最夯影音

更多
外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動

外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動
大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

郭婞淳、李智凱兔子帽賣萌必蒐藏！　大爆練習祕密..小心槓鈴飛過去XD

郭婞淳、李智凱兔子帽賣萌必蒐藏！　大爆練習祕密..小心槓鈴飛過去XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面