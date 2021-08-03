苗65歲以上第2劑接種　18鄉鎮設85據點可「臨櫃預約登記」

▲縣府衛生局設立「疫苗登記預約服務中心」，提供預約專線，也在18鄉鎮設立臨櫃櫃台，協助長者完成意願及預約登記。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

中央流行疫情指揮中心宣布，苗栗縣3日無新增案例。至於疫苗部分，苗栗縣截至8月2日累計接種15萬2,366人次施打疫苗，疫苗接種使用率高達101.44%，疫苗覆蓋率33.04%。另外，縣府也表示，65歲以上長者施打第2劑疫苗將可上網登記，亦可利用臨櫃服務，由專人協助完成預約登記。

苗縣府衛生局表示，65歲以上長者施打第2劑疫苗部分，目前中央僅規劃用批次方式接種，未來若中央同意決定循第1劑造冊製發通知單模式，或其他批次方式接種，縣府也已做好準備，衛生局也將依據中央分批撥配疫苗數量，一一通知長者施打的時間和地點，讓大家盡速完成第2劑接種。

衛生局強調，苗栗縣在6月15日起執行85歲以上長者疫苗接種，依中央公告1、2劑間隔時間需要10至12週計算，6月17日以前接種第1劑的長者預計8月26日起至9月7日可打第2劑。已打第1劑的長者，除了可請家人協助上網登記，亦可利用現有第一線有臨櫃服務的機關單位，由專人協助完成預約登記。

另外，為服務縣內高齡長者及不熟悉電腦網路操作的民眾預約疫苗登記，衛生局設立「疫苗登記預約服務中心」，提供預約專線，民眾只要撥打專線，提供「姓名、身分證號、健保卡號、手機號碼、疫苗種類與接種區域」，就會有專人協助完成登記，目前服務期間預計是8月5日上午10時至8月7日上午10時，專線服務時間為中央公布每一輪疫苗意願登記及預約的期間，請民眾留意苗栗縣政府官網及縣長徐耀昌臉書訊息。

由於苗栗縣目前長者意願登記比率仍不高，縣府已設85個服務據點分別於18鄉鎮市公所、戶政事務所、衛生所、6鄉鎮市地政所、17鄉鎮市農會、南龍區漁會、通苑區漁會、稅務局總局及稅務局竹南分局、志願服務推廣中心、社區培力育成中心、毒衛中心、長照中心等機關單位，皆設立疫苗預約專線及專一臨櫃櫃台，積極協助身邊長者完成意願及預約登記，請民眾多加利用。

激殺約1.2折

►竹南工業區驚悚斷掌意外！男遭機台夾手 只剩一層皮送醫搶救