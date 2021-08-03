竹南工業區驚悚斷掌意外！男遭機台夾手　只剩一層皮送醫搶救　　

▲黃男因操作機器不慎，左手掌遭機台夾斷，救護人員抵達時只剩一層皮連著手臂。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南工業區，3日發生一起工安意外；1間工廠黃姓操作員（40歲），因操作不慎，導致左手掌遭機台硬生生夾斷；消防人員到場時黃姓員工左手掌只剩一層皮連著手臂，經救護人員協同員工將機台拆除後，順利將黃男移出送醫，所幸沒有生命危險，至於詳細事發原因，還待釐清中。

苗栗縣消防局表示，3日上午8時58分接獲通報，稱在苗栗縣竹南鎮中埔街1間工廠，有員工手臂疑似遭機台捲入致斷肢，立即派遣竹南分隊出動救護車、救助器材車及人員5名前往救援。竹南分隊人車到達現場後發現黃男坐在機器前，左手遭機器捲入動彈不得。

▲救護人員協同現場員工將機台拆解，才將黃男脫困送醫；現場血跡斑斑，令人怵目驚心。（圖／記者黃孟珍翻攝）

救護人員趕緊協同現場員工將機台拆解，赫然發現黃男捲入的左手掌已斷裂，只剩下一層皮連著前臂，救護人員立刻施以清洗傷口、包紮止血及骨折固定，隨即將患者送往醫院急救，所幸黃男意識還算清楚，生命徵象穩定。至於詳細意外生原因和責任歸屬，尚待調查釐清中。

苗栗縣政府消防局也呼籲，工作時要做好自我防護，集中精神，避免災害發生，以保護他人與自身的安全。

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