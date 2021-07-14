想疫苗登記「健保卡卻出事啦」　妹子無奈炸！網笑：威力驚人

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

中央疫苗預約平台昨（13）日開放18歲以上民眾進行意願登記，一名女網友得知消息後，立刻翻出健保卡，怎料卡的正面「一片空白」，讓她瞬間傻住，同時也戳笑許多人。

女網友在Dcard提到，「起床發現可以登記疫苗，結果在健保卡這出事！」只見卡片正面只剩「全民健康保險」的字樣及晶片，而名字、照片、編號、身分證字號及生日，通通都消失了。

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原po無奈解釋，她之前將健保卡寄放在男友的錢包裡，怎料再度見到它時，就成了這副模樣。這一幕驚呆網友，大家紛紛笑回，「怎麼弄的，感覺好酷」、「男友錢包威力驚人」、「弄成這樣不簡單」、「難怪人家說不要在錢包裡面放套套」、「隔著螢幕我都能聽到心聲的感覺」。

▲「無臉」健保卡XDDD。（圖／翻攝自Dcard）

po文也釣出碰過類似情況的苦主，表示「去健保局換，很快...馬上好的，記得帶照片」、「我的皮也掉了，我用膠帶把它黏回去，但每次要插卡都要把膠帶拆開來，超麻煩，等疫情變好要去換卡了」、「跟我爸的一樣！我爸有名字、透明紙還在，然後拿去健保署，說要付錢才能換卡片，重點是他拿那張健保卡才拿不到一個禮拜」、「重辦健保卡的工作天很少，還很方便可以寄到家唷」。