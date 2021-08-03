疫情下藥頭拚業績！砂輪研磨K盤配件送買家　提升顧客滿意度

▲警方於毒販家中查扣毒咖啡包、愷他命、砂輪機等贓證物。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

疫情之下百業待興，就連毒販也絞盡腦汁拚經濟，李姓、許姓兩名藥頭，涉嫌販售愷他命、毒咖啡包等毒品，於今年初遭台中市刑大偵四隊逮捕，還在其住所發現玻璃片及手動砂輪機，對此，嫌犯到案供稱，原打算自行打磨玻璃製作K盤配件，舉辦活動贈送給毒品買家，藉以提升業績及顧客滿意度。全案經台中地檢署偵辦，依違反毒品罪等罪將李、許起訴。

台中市刑大偵四隊表示，今年初偵辦毒品案，循線查出一販毒集團，由上游透過微信與客人連繫交易，接獲訂單後再以FaceTime通知司機駕駛租賃車外送交貨，其中李、許在販毒集團中，負責進貨、送貨、收帳等工作，為了加快毒品補貨速度，負責管理毒品總量的李還會親自以「行動餐車」的模式將分裝好的毒品現地送交負責外送的許。

警方逮捕李、許後，在其車輛及住處查扣含第三、四級毒品咖啡包1023包（毛重6374公克）、第三級毒品愷他命54包（毛重151.5公克）、現金13萬餘元、磅秤、帳冊、毒品存量卡及工作手機等贓證物，現場還發現有一疊玻璃片及一部手動砂輪機。2人向警方供稱原本打算自行打磨玻璃製作K盤配件，並舉辦活動贈送給購買毒品的買家，藉以提升業績及顧客滿意度，不料還沒開始就讓警方查獲。全案經檢察官偵結，以違反毒品危害防制條例第9條第3項之販賣混合第三、四級毒品罪嫌起訴在案。

▲警方在犯嫌住處發現手動砂輪機。（圖／記者白珈陽翻攝）

刑大表示，毒品咖啡包成分繁雜，混入數種毒品可能導致身體嚴重不良反應，嚴重甚至可能導致死亡，除呼籲家長多加留意孩子動態，如家中發現來源、包裝不明的咖啡及茶包，均需多加留意，適當介入與關懷，警方將持續針對毒品案件刨根溯源，推展斷絕供給之緝毒工作。

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