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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

1.5萬新冠病患苦吞後遺症　蔣萬安：速訂「染疫康復者指引」

▲▼國民黨立委蔣萬安舉行線上記者會為新冠肺炎染疫痊癒者請命。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

▲國民黨立委蔣萬安舉行線上記者會。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情爆發以來，全台已有逾1萬5千位確診者陸續康復出院，國民黨立委蔣萬安3日舉行記者會，呼籲政府應盡快訂定「染疫康復者指引」，並提供染疫康復者長期醫療設備協助及補助，減輕患者及家庭的負擔。多名確診者會中坦言，出院後不敢對人提起曾經染疫，且味覺、嗅覺仍舊不靈敏，有次瓦斯外洩是室友提醒才察覺。

國民黨立委蔣萬安3日舉行「指引、補助聲聲催！別讓染疫康復者孤立無援！」線上記者會，呼籲如今染疫康復者除了要面對心肺功能減損、味覺嗅覺遲鈍等後遺症，回到家庭、社區甚至職場，與人接觸也遭受不小的心理壓力，因此與復健科醫師一同提出「3大主張、2大建議」，呼籲政府應建立對新冠患者更友善的環境、提供實質協助，同時提升大眾對於新冠肺炎的正確認知。

一名確診者Ａ先生表示，目前他除了有心肺功能減損的後遺症，又因為大眾普遍對於新冠肺炎的影響未知、恐懼，「我比較大的壓力是不敢對人提起我罹患這個疾病的事情」，生活在一個不敢跟人接觸的環境下，再加上身體不舒服，「幾乎是活在恐懼的狀態下」。

另一名確診者B先生則說，「目前味覺、嗅覺有點不太靈敏」，有次煮飯瓦斯外洩，是室友告知才察覺，建議政府應該提供「整合門診」醫療選擇，讓患者能安心就醫，並補助相關醫療費用。

確診者C先生分享，自己是輕症，太太則是重症康復，但如今太太對自我狀況了解程度、醫院給予的復健資訊都不夠多，「確診出院前，應該要有些身體復健的教導，以及心理焦慮的輔導」。

蔣萬安進一步提出3大主張，包括政府盡快訂定並公佈「染疫康復者指引」，分別針對染疫康復者及家屬、民眾、醫療機構等，提供生活及醫療方面建議及協助，讓大家有所依循；並應設立後新冠疫情資訊整合平台，公開統計數據，並以Q&A解答大眾對於新冠肺炎的諸多疑問；政府也應提供染疫康復者長期醫療設備協助及補助，減輕患者及家庭的負擔。

衛福部醫事司長劉越萍回應，相關專業團體建議可交給行政部門，接下來在指引訂定的過程，也會請各專業團體、學會一同來幫忙，更快速的完成指引訂定並達到目的，至於有醫界人士呼籲「新冠肺炎」納入PAC的建議，健保署、醫事司會一同研議，基本上樂觀其成。

健保署醫管組專委韓佩軒則說，COVID-19是新興的傳染病，對於染疫者後續康復後的科別、樣態，個別病人的差異性都很大，從無症狀到併發重症都有可能，若後續相關治療指引公布，健保署將配合研議，針對給付項目、給付範圍需要去修正。

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