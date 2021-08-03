政風男見輕生女友犯禁台令！遭記2小過　議員轟官員：讓你們難看

▲澎湖縣議員陳海山。（圖／翻攝澎湖縣議會）

記者洪靖宜／澎湖報導

澎湖縣政府政風處一名專業臨時人員，日前疑似為了見女友，疑違反縣府的禁台令回台灣，結果被記兩支小過，這讓議員認為處分過當，質疑禁台令這項「行政命令」凌駕於「國家法規」，並認為縣府如果提不出相關案例法規，要「給你們難看！」

疫情嚴峻之際，澎湖縣府祭出「禁台令」，要求公務人員除非獲得主管允許，否則不准往返台灣出差，不過卻傳出一名政風處臨時人員疑似為見有輕生念頭的女友回到台灣，遭記2小過，無黨籍議員陳海山並於7月30日在議會上提出此事，他首先質問，在縣政府上班公務人員，包含臨時人員等，在什麼情況下違反行政工作，會受到處分？連一般法院都不會不給當事人陳述，你們大刀一揮，讓公務人員永遠翻不了身，呼籲做事前要思考一下，這人到底違反哪一條，犯了什麼罪，罪大惡極需要動手。

他指出，當事者沒有向他陳述，是私下得知，認為非常不公平，質疑「縣長行政命令駕凌國家法規，縣長行政命令這麼大嗎？」他要求提供相關公務人員獎懲辦法，並把這件事跟縣長做論述，他說：「包含過去有曾經案例你們拿出來，我塞住，我不會在總質詢當中提出這案，若是沒有我會讓你們很難看。」

人事處長陳榮雄表示會私下提供資料給陳海山，雖然被議長糾正，要求當場提出，但並沒有當場回覆。

陳海山表示，如果沒有相關規定，想不懂為何心這麼狠，人家女友有想輕生念頭，為何不去研究是否罪大惡極，縣長提出行政命令有相關法規，是口頭行政命令，竟然記兩小過。

政風處長邱盛林表示，目前完成相關處理手續，該名人員確實在頒布禁台令後回台，按照規定相關懲處送權責機關批准，當時請假不合規定，就是曠職且違反禁台令，會請相關單位認定。

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