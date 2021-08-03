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社會 社會焦點 保障人權

子彈在心臟前轉彎！宜蘭警忍痛抓惡匪傷勢曝　醫驚：真的命大

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭頭城2日深夜傳槍響！礁溪警分局頭城分駐所警員蔡旻庭胸口中彈，子彈貫穿肺部，仍負傷壓制嫌犯，事後被緊急宜蘭市陽明交通大學附設醫院搶救。據院方表示，蔡員中彈相當驚險，子彈剛好從心臟滑過，接著轉彎斜斜貫穿左胸，若是子彈再稍微偏移一點，就會打中心臟，醫師也直呼，「真的是命大」。

▲▼ 宜蘭警中彈，醫師說明傷勢 。（圖／記者游芳男翻攝）

▲蔡員中彈仍忍劇痛制伏嫌犯，醫師驚呆表示，子彈幾乎是從心臟(紅圈處)邊緣滑過，蔡員非常命大。（圖／記者游芳男翻攝）

蔡員中彈後被緊急送醫搶救，而經過2個多小時手術，順利取出子彈，以及2片約5公分的受損肺葉，而陽大外科部主任蔡建和表示，蔡員經過電腦斷層發現，子彈是從蔡員前胸正中間進入，打斷一根肋骨後貫穿左肺，最後停在左邊腋下。

▲▼ 宜蘭警中彈，醫師說明傷勢 。（圖／記者游芳男翻攝）

蔡建和表示，蔡員並未穿防彈衣，且送醫後有氣血胸情形，但意識清楚，因為肺部被打穿兩個洞，經開刀修補後，目前生命跡象穩定，在加護病房觀察中。不過，蔡員因為插管暫時無法說話，且也至少還有2至3天的危險期，未來呼吸也會因為肺部受傷而受到影響，但因為肺部沒有大範圍切除，因此恢復還算是樂觀。

蔡建和以及其他一起開刀的醫師事後也驚訝表示，蔡員真的是非常命大，子彈幾乎是貼著心臟邊緣滑過，接著斜斜貫穿左胸，並未直接射中心臟或是傷及大血管，倘若是子彈再稍微偏移一點，後果恐不堪設想。

▲▼ 宜蘭員警傷勢曝光 。（圖／記者游芳男翻攝）

▲蔡員傷勢曝光，子彈從胸口中間進入，險些打中心臟。（圖／記者游芳男翻攝）

至於為何蔡員中彈後還能忍著劇痛制伏歹徒，蔡建和則說，蔡員身高超過180公分，且體重90幾公斤，非常的壯，一般胸部中彈理應是會直接倒地，但蔡員卻還能制伏歹徒，絕對是靠著他超強的意志力才能完成。

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