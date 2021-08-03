快訊／多80萬人盯IG！戴資穎曝「很不習慣」：比賽只是生活一部分

▲小戴感謝大家的關注和加油。（圖／翻攝自Instagram／tai_tzuying）

記者曾筠淇／綜合報導

世界球后戴資穎在東奧奪得銀牌，她今日在IG上發布限時動態，表示近期多了7、80萬人看她的IG，讓她有些不習慣，不過，也很感謝大家的關注和鼓勵，「讓我在場上一點都不孤單。」她還PO出滿滿的禮物，感謝代表處的照顧，「讓我們營養均衡，滿滿的感謝！」

戴資穎在IG上貼出整箱禮物，感謝在日本這段期間即便不能出門，仍被照顧得非常周全，「謝謝代表處幫忙買了很多大家需要的東西」，讓他們能夠吃飽飽，同時營養均衡，「滿滿的感謝！」

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小戴話鋒一轉，提到這段期間IG多了7、80萬人關注，「我很不習慣」，其實運動員的日常就像工作一樣無聊，接著她就要去隔離了，如果大家覺得動態很無趣，「可以有比賽再來追喔～」她還說自己平時會用IG來分享日常生活，「比賽只是我生活中的一部分」，她很感謝大家這段期間的關注和鼓勵，「讓我們的心凝聚在一起，讓我在場上一點都不孤單。」

戴資穎限時動態全文：

【第一則】

謝謝這整箱子的禮物，萬分感謝在日本這段時間，不能出門，也被照顧得周全！

更謝謝代表處幫忙買了很多大家需要的東西，更怕大家餓到，買了許多食物餵飽我們，讓我們營養均衡，滿滿的感謝

【第二則】

還有在這段期間，多了7-80萬人來觀看我的IG，我很不習慣。

運動員的日常很無聊，像工作一樣，所以...再來要回去隔離了，擔心動態很無聊的，可以有比賽再來追喔～

這裡是我分享日常的地方，比賽只是我生活中的一部分。

很謝謝這段期間的關注和加油，讓我們的心凝聚在一起，讓我在場上一點都不孤單。

▼小戴貼出整箱禮物。（圖／翻攝自Instagram／tai_tzuying）