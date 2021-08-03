　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／多80萬人盯IG！戴資穎曝「很不習慣」：比賽只是生活一部分

▲▼ 。（圖／翻攝自Instagram／tai_tzuying）

▲小戴感謝大家的關注和加油。（圖／翻攝自Instagram／tai_tzuying）

記者曾筠淇／綜合報導

世界球后戴資穎在東奧奪得銀牌，她今日在IG上發布限時動態，表示近期多了7、80萬人看她的IG，讓她有些不習慣，不過，也很感謝大家的關注和鼓勵，「讓我在場上一點都不孤單。」她還PO出滿滿的禮物，感謝代表處的照顧，「讓我們營養均衡，滿滿的感謝！」

戴資穎在IG上貼出整箱禮物，感謝在日本這段期間即便不能出門，仍被照顧得非常周全，「謝謝代表處幫忙買了很多大家需要的東西」，讓他們能夠吃飽飽，同時營養均衡，「滿滿的感謝！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

小戴話鋒一轉，提到這段期間IG多了7、80萬人關注，「我很不習慣」，其實運動員的日常就像工作一樣無聊，接著她就要去隔離了，如果大家覺得動態很無趣，「可以有比賽再來追喔～」她還說自己平時會用IG來分享日常生活，「比賽只是我生活中的一部分」，她很感謝大家這段期間的關注和鼓勵，「讓我們的心凝聚在一起，讓我在場上一點都不孤單。」

戴資穎限時動態全文：

【第一則】

謝謝這整箱子的禮物，萬分感謝在日本這段時間，不能出門，也被照顧得周全！
更謝謝代表處幫忙買了很多大家需要的東西，更怕大家餓到，買了許多食物餵飽我們，讓我們營養均衡，滿滿的感謝

【第二則】

還有在這段期間，多了7-80萬人來觀看我的IG，我很不習慣。
運動員的日常很無聊，像工作一樣，所以...再來要回去隔離了，擔心動態很無聊的，可以有比賽再來追喔～
這裡是我分享日常的地方，比賽只是我生活中的一部分。
很謝謝這段期間的關注和加油，讓我們的心凝聚在一起，讓我在場上一點都不孤單。

▼小戴貼出整箱禮物。（圖／翻攝自Instagram／tai_tzuying）

▲▼ 。（圖／翻攝自Instagram／tai_tzuying）

ET快訊
莊智淵盡力了！　中華男團敗給德國8強止步
快訊／男遭機台夾手斷掌！　只剩一層皮連著手臂
北市今天新增4例　萬華、中山各+2
莊智淵第二局惜敗！　德國2:0聽牌
莊智淵決勝第5點！　暫0比1落後
每天喝可樂！　15歲少年「眼睛變淡藍色」失明
反擊陳其邁！　北市：「X Men」群聚地點、接觸者都不在台北
快訊／林昀儒扛起男團「連拿2點」！　關鍵要看莊智淵
新北確診者搭自強號回台南！　足跡曝光
林昀儒再下一城！　2比0聽牌
快訊／新北小型醫院爆群聚「只出不進」　衛生局預告：明確診+5
3000萬人搶看！莊智淵「史上最歡樂球賽片」　網笑炸：要反覆
關鍵第4點！林昀儒拿下第一局　1:0暫時領先
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

違規裝載貨物頻釀事故！超載肇事罰鍰翻倍　最高可罰1.8萬

基隆海派抵用券3小時全數秒殺　再加碼2000套4日中午準時開賣

68位國手「IG帳號懶人包」曝光！網大推：越多粉絲，合作越好談

佛心企業3千萬紓困金今發放　申請邊緣戶落淚：感動！感謝！

「高端簡稱MVC」包裝洩端倪？醫曝與AZ、莫德納差異：不會有殘劑

超猛雨彈狂灌「北高雄頻傳淹水」　陳其邁「3大方向」提解方

議員爆高雄「暫緩醫事人員打第2劑」　衛生局斥：散布假消息

屏東候船室化身「看海美術館」　首檔特展看14米高怪獸氣球

嘉翎妹妹「變國民吃貨」！斜躺零食上甜問1件事　粉絲暈了：好期待

新北無症狀確診者搭自強號返台南　足跡曝光匡列9人檢測出爐

英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！

三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

羽球賽場下選手們都是好朋友！ 網見「戴資穎大合照」讚：好可愛

手速好快！父女比切糖果爸完勝　瞬間顆顆落下網讚：聲音超療癒

戴資穎些微差距惜敗！拿下銀牌 網看3局纏鬥讚：台灣以妳為榮

戴資穎姊姊狂想「凱旋慰勞套餐」　喊話永遠是100分！準備餵撐小戴

五倍券擬上路...鄭麗文籲普發現金 怒嗆蘇回到良心：百姓快活不下去

違規裝載貨物頻釀事故！超載肇事罰鍰翻倍　最高可罰1.8萬

基隆海派抵用券3小時全數秒殺　再加碼2000套4日中午準時開賣

68位國手「IG帳號懶人包」曝光！網大推：越多粉絲，合作越好談

佛心企業3千萬紓困金今發放　申請邊緣戶落淚：感動！感謝！

「高端簡稱MVC」包裝洩端倪？醫曝與AZ、莫德納差異：不會有殘劑

超猛雨彈狂灌「北高雄頻傳淹水」　陳其邁「3大方向」提解方

議員爆高雄「暫緩醫事人員打第2劑」　衛生局斥：散布假消息

屏東候船室化身「看海美術館」　首檔特展看14米高怪獸氣球

嘉翎妹妹「變國民吃貨」！斜躺零食上甜問1件事　粉絲暈了：好期待

新北無症狀確診者搭自強號返台南　足跡曝光匡列9人檢測出爐

文化部挺小S！　「沒有一位藝人需為支持自己國家的選手而道歉」

可愛破表！美妝聯名最強潮流小熊推出5款水乳，鑰匙圈只送不賣

岸信夫籲國際關注「台灣的生存」　吳釗燮：讓全球更關切區域和平

比特幣價格波動大　央行：密碼通貨不是通貨、穩定幣也不穩定！

違規裝載貨物頻釀事故！超載肇事罰鍰翻倍　最高可罰1.8萬

台北國際會議中心防疫二級50人會議　推線上線下分場新模式

阿Sa披白紗已無感　期待「15分鐘登記完婚」方便又浪漫

櫻花妹風靡的「鹽焗南瓜」色甲彩　價格200元不到超便宜

台南永康火災住警器成功示警　黃偉哲呼籲裝設住警器保護自己家人

基隆海派抵用券3小時全數秒殺　再加碼2000套4日中午準時開賣

「牙齦抹煞車油」止牙痛！開洞膿狂洩 他臉腫2倍...口腔塞滿惡臭膿包醫嚇歪

生活熱門新聞

低壓生成！今晚可能變盧碧颱風

北市知名「建宏牛肉麵」結束營業

他怨1922簡訊收61元　網揭多打6數字

小戴9年前文被翻出！萬人轟動：太可愛

9號颱恐生成模擬路徑曝　這2天影響最劇

中國雙塔奪銀慘被圍剿！台網不捨

颱風盧碧若生成　可能立刻發警報

第五輪開放55歲以上第九類接種

「暖心女神」辛度根本人生勝利組　驚人年收曝光

小戴惜敗！網目睹中國教練「場外1手勢」秒懂

八大行業復業還有得等！陳時中：抱歉了！

快訊／今增16例本土、另有2例死亡

今年奧運最精彩？網：可惜少一項

3千萬人搶看！莊智淵「最歡樂球賽片」出土

更多熱門

相關新聞

桌球男團對德國拼4強　第2點林昀儒暫2比1領先

桌球男團對德國拼4強　第2點林昀儒暫2比1領先

中華桌球男團於3日在8強賽遭遇德國男團，第2點單打由林昀儒出陣。

謝淑薇嘆「從小跳級奪冠卻難找贊助」

謝淑薇嘆「從小跳級奪冠卻難找贊助」

桌球男團對德國　第2點林昀儒扳成1比1

桌球男團對德國　第2點林昀儒扳成1比1

「欄神」陳奎儒今晚出賽　四湖鄉親集氣加油

「欄神」陳奎儒今晚出賽　四湖鄉親集氣加油

王齊麟點名「想代言台灣金牌啤酒」　台酒董座：樂觀其成

王齊麟點名「想代言台灣金牌啤酒」　台酒董座：樂觀其成

關鍵字：

東京奧運東奧台灣東奧桌球戴資穎東奧羽球台將

讀者迴響

熱門新聞

只有今天！名字有「這字」手搖飲免費喝

叫「俊傑家宇」免費吃龍蝦

赴東奧執法被官員當空氣　台灣裁判倒貼防疫好心酸

台正妹「東奧爭光」日薪低到嚇人　向中華奧會、體委會求助被拒

小S遭品牌火速切割！大陸代言宣布終止合作

低壓生成！今晚可能變盧碧颱風

北市知名「建宏牛肉麵」結束營業

蔡依林慘遭陸網出征！轉PO戴資穎被批辱華

王齊麟上過黑男頻道配對！親曝喜歡女生類型

他怨1922簡訊收61元　網揭多打6數字

戴資穎IG限動129字曝真實心聲　「本來連牌都不想看一眼」

五倍券9月登場　唯獨一族群不需拿現金換券

空軍少校總統府下跪陳情畫面曝！督察長帶回輔導

小戴9年前文被翻出！萬人轟動：太可愛

小S一夜蒸發3200萬　徐媽力挺發聲

更多

最夯影音

更多
英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！

英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！
三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面